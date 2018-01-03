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CHP'de son PM, 19 Ocak'ta toplanıyor

- Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultay öncesinde, PM üyeleriyle son kez 19 Ocak'ta bir araya gelecek - Kurultayda, aralarından yeni MYK üyelerinin belirlendiği 60 kişilik PM üyeleri seçilecek

CHP'de son PM, 19 Ocak'ta toplanıyor

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultay öncesinde, Parti Meclisi (PM) üyeleriyle son kez bir araya gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultayı'nın son hazırlıkları devam ediyor.

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay için slogan, renk ve amblem arayışları sürerken, PM üyeleri yeniden toplantıya çağrıldı.

PM üyelerini 2017'nin Aralık ayında toplayan Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ocak 2018'de yeniden PM toplantısı kararı aldı.

45'i yapılan il kongrelerinin tamamlanmasının ardından genel merkezde toplanacak PM'de, kurultay hazırlıklarına son şekil verilecek. Ayrıca, Parti Meclisi'nde delegelere sunulacak rapor da ele alınacak. PM'de, tüzük değişikliğine yönelik kurultaya gündem maddesi eklenmesi beklenmiyor.

- Yeni PM kurultayda belirlenecek

CHP'nin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği kurultay iki gün sürecek. İlk gün genel başkanlık seçimi, ikinci gün ise PM ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak.

Kurultaydan sonraki en yetkili organ olan PM'ye girebilmekse, her partili için büyük önem taşıyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu da (MYK) Genel Başkan tarafından 60 kişilik PM üyeleri arasından belirleniyor.

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan Parti Meclisi'ne giriyor.


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