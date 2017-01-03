CHP'den 'anayasa değişikliği' seferberliği

ANKARA (AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP, Genel Kurul görüşmelerine başlanması beklenen Anayasa değişikliği teklifine karşı tepkisini, TBMM'de sürdürecek.



Komisyonda söz alıp, sert muhalefet yapan CHP Anayasa Komisyonu üyelerinin, Genel Kurul görüşmelerinde de ön saflarda yer alacağı belirtiliyor.



Öncelikli amacı teklifin TBMM'den geçmemesi olan CHP, parlamentodaki milletvekillerini, "Söz konusu teklifin doğru olmadığına" ikna etmeye çalışıyor. Çalışmalarını, özellikle MHP'li milletvekilleri üzerinde yoğunlaştıran ana muhalefet partisi teklifin, "Demokratik Cumhuriyeti ve hukuk devletini ortadan kaldırmaya dönük." olduğunu savunuyor.



-Kılıçdaroğlu il başkanları ile görüşecek



Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta anayasa değişikliği teklifi ile referandum ihtimaline karşı yol haritasını belirlemek ve parti örgütlerinin çalışmalarını değerlendirmek üzere, 7 Ocak Cumartesi günü 81 il başkanını Ankara'da toplayacak.



Parti genel merkezinde, kapsamlı bir görüş alışverişinin yapılacağı toplantıda, sistem değişikliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi için örgütlerin daha aktif çalışması üzerinde durulacak.



Kılıçdaroğlu, 8 Ocak Pazar günü ise CHP Parti Meclisi (PM) üyeleriyle olağan toplantıda bir araya gelecek. Bu toplantıda da Anayasa değişikliği teklifi dahil, Türkiye'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.



-Referandum ihtimaline hazırlık



CHP, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifine karşı çıkma gerekçelerini halka ve milletvekillerine daha etkin anlatmak için de çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, değişiklik teklifine ilişkin milletvekillerine dağıtılmak üzere, "35 Soru 35 Cevap" başlıklı bir çalışma yaptı. Milletvekillerini bu çalışmayla bilgilendirmeyi amaçlayan CHP, referandum ihtimaline karşı hazırlanan çeşitli broşürleri de otobüs duraklarında, sokakta, metro istasyonlarının giriş ve çıkışlarında halka dağıtacak.



İl ve ilçe başkanlıkları aracılığıyla kitlesel basın açıklamaları da yapmayı planlayan parti, vatandaşlarla birebir temas kurmak için ev ve iş yeri ziyaretleri de gerçekleştirecek.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da çeşitli il ve ilçelere ziyaretlerde bulunarak, toplantılar düzenleyerek, değişikliğe neden karşı çıktıklarını anlatması bekleniyor.



-"Milletvekillerine büyük görev düşüyor"



Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, partisinin öncelikli amacının, anayasa değişikliği teklifinin TBMM'den geçmemesi olduğunu belirtti.



"Gelecek kuşaklara aydınlık bir Türkiye bırakmalıyız. Bunun için milletvekillerine büyük görev düşüyor." diyen Sındır, şunları söyledi:



"Bu teklifin geçmemesi için mücadelemizi Meclis çatısı altında sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte, eğer bu teklif referanduma giderse, halkımızla bir araya geleceğiz. Halkımıza bu değişikliğin Türkiye'yi nasıl bir tehlikeye sürükleyeceğini anlatacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla, sivil dinamiklerle ortak çalışmalar yapacağız. Türkiye'nin rejimi değiştirilmek istenmektedir, buna müsaade edemeyiz. Bir anayasa değişikliği yapılacaksa, toplumun her kesiminin fikirleri alınmalı, ancak görüyoruz ki bu yapılmıyor. Türk milleti bu rejim değişikliğine izin vermeyecek."