Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

CHP'den asgari ücret için araştırma önergesi

CHP, asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediği konusunda Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

CHP'den asgari ücret için araştırma önergesi

TBMM

CHP, asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediği konusunda Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 2017 yılının son günlerine, asgari ücret tartışmasının damga vurduğu belirtildi.

Asgari ücretin yetersizliğinin ve açlık sınırının hemen üzerinde olduğunun her zaman gündeme getirildiği anımsatılan gerekçede, asgari ücretten gelir vergisi alınmaması konusunun da sürekli dile getirildiği ancak bir sonuca varılmadığı kaydedildi.

Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücret tartışmalarının her zaman iktisatçıların, sendikacıların olumlu ya da olumsuz fikir beyan etmeleri ve gazetecilerin arada sırada mikrofon uzattığı vatandaşların 'Geçinemiyoruz' demesi çerçevesinde yaşandığı hepimizin malumudur.

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun temel aldığı ortalama dört kişilik ailenin, sağlıklı beslenme, kira, ulaşım, eğitim, sabit giderler gibi masrafları asgari ücretle nasıl karşıladığı ya da daha doğrusu karşılayamadığı, okula gitmesi gereken çocuklarının çalışıp çalışmadığı ve dışardan yardım almak zorunda kalıp kalmadığı tam anlamıyla araştırılmamıştır."

Araştırma önergesinin gerekçesinde, bu nedenle asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediği konusunun, uzmanların da yardımı alınarak yerinde ve geniş kapsamlı bir biçimde TBMM tarafından incelenmesi istendi.

Muhabir: Hüseyin Gazi Kaykı

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Politika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5