'CHP'den beklentimiz bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir'

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP tarafından Adalet Kurultayı'nın yapıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki kamp alanında alkol alınmasına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisinin değerli yöneticilerinden bu konuyla ilgili bütün sorumlular hakkında kendi partilerinin disiplin soruşturmalarını ve disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ediyoruz. Ayrıca sadece disiplin soruşturmalarının yapılması yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisinden millet olarak beklentimiz ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir." dedi.

Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'tan bir gün önce brifing almak ve tarihi mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere kente geldiğini söyledi.

Bu yarımadanın Türkiye'nin turistik bakımdan en önemli yerlerinden olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Buranın her santimetrekaresinde ecdadımızın şehit kanları mevcuttur. Büyük hatıraların, kahramanlıkların, destanların yazıldığı tarihi mübarek bir yarımadada bulunuyoruz. Burada incelemelerde bulunacağız. Amacımız tarihi yarımadayı gerçekten hem iç hem de dış turizm bakımından önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, son yıllarda memleketin dört bir tarafından gelen turistlerin, tarihi yarımadanın bütün alanlarını dolaştıklarını ve buradaki o tarihi övünç günlerini, destanlarını birebir yaşadıklarını, böylece genç nesillerin de Çanakkale ruhuyla yeniden kuşanmış olduklarını anlattı.

Kendilerinin de bu bölgeyle ilgili üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yaptıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Bundan sonra da burayı çok önemli bir turizm merkezi haline getirmek için bütün detaylı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tarihi Yarımada Alan Başkanlığının yönetiminde Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde burası dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirilecektir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Adalet Kurultayı

Bakan Kurtulmuş, bölgede Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığı kurultay dolayısıyla ortaya çıkan yanlış görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü, herkesin içinde çok ciddi kırılmalara neden olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisinin bu kurultay dolayısıyla Alan Başkanlığına müracaat ettiğini anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerine tabii ki buranın tarihi misyonuna, buradaki ruha uygun ve Çanakkale şehitlerimizin manevi huzurlarında her türlü saygı ve ihtiram gösterilerek kurultay yapılması için izin verilmiştir. Bu çerçevede kurultay ile ilgili Alan Başkanlığı ile Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri arasında varılan bir mutabakat gereği bu alanda hiçbir şekilde taşkınlık yapılmayacağı, hiçbir şekilde alkollü içki kullanılmayacağı, hiçbir şekilde müzikli eğlence yapılmayacağına ilişkin bir mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler tarafından imzalanmış ve varılan bu mutabakat karşılığında bu alandaki kurultayın tüm sorumluluğu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bırakılmıştır."

"Burada 250 bin şehidimiz yatıyor"

Kurtulmuş, yapılan mutabakata rağmen geçtiğimiz günlerde Türkiye kamuoyunun da yakından ilgilendiği, son derece rahatsız edici, şehitlerin ruhunu ve 80 milyon vatandaşı rahatsız eden son derece çirkin, seviyesiz ve terbiyesiz görüntülerin ortaya çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisinin değerli yöneticilerinden bu konuyla ilgili bütün sorumlular hakkında kendi partilerinin disiplin soruşturmalarını ve disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ediyoruz. Ayrıca sadece disiplin soruşturmalarının yapılması yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisinden millet olarak beklentimiz ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir. Çünkü burada 250 bin şehidimiz yatıyor. Bu şehitlerimizin torunları, çocukları arasında bugün Cumhuriyet Halk Partisine oy veren vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla onların da rahatsız olduğu, onların da rencide olduğu açıktır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu meselenin kapatılmayacağını Cumhuriyet Halk Partisinin açıkça kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz. Ümit ediyoruz ki en kısa süre içinde Cumhuriyet Halk Partisi bu özrü diler ve gerçekten milletimizi derinden rahatsız eden bu çirkin tablonun gereği yerine getirilmiş olur."