TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Farklı dünya görüşüne sahip 3 büyük konfederasyon bir araya gelerek işçi haklarının gasbına karşı ortak bir duruş geliştirmeyi başardı." dedi.

Ağbaba, CHP Emek Büroları temsilcileri Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ve Hak-İş temsilcisi ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce CHP Emek Büroları olarak "Kıdem Tazminatı Çalıştayı" gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile konfederasyonlara bağlı 35 sendikanın temsilcisi ile bir araya gelindiğini anlatan Ağbaba, işverenler adına TOBB'dan temsilcilerin çalıştayda yer aldığını söyledi.

Kıdem tazminatının geçmişini ve geleceğini uzmanlarla tartışma fırsatı bulduklarının altını çizen Ağbaba, "Bu çalıştayın önemli noktalarından birisi 3 büyük işçi konfederasyonunun bir araya gelmiş olmasıdır. Farklı dünya görüşüne sahip 3 büyük konfederasyonun bir araya gelerek işçi haklarının gasbına karşı ortak bir duruş geliştirmeyi başardı. Çalıştayın önemli bir başka noktası ise 3 konfederasyonun da sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşmış olmalarıdır." dedi.

Kıdem tazminatına ilişkin ortaya çıkan görüşü hükümet ile paylaştıklarını belirten Ağbaba, ortaya çıkan ortak metni okudu.

Ağbaba, metinde yer alan bazı önemli hususları şu şekilde sıraladı:

"Son dönemde kıdem tazminatı fonu ile siyasal iktidar tarafından kapalı kapılar ardında sürdürülen, sendikalar ve kamuoyuyla paylaşılmayan hazırlıklar işçi açısından kaygı vericidir. Bu ortamda CHP Emek Büroları inisiyatif alarak emek örgütlerini bir araya getirmiştir. Kıdem tazminatı, çalışanların cumhuriyet döneminin en önemli kazanımlarındandır. Kıdem tazminatı yıllar içinde işçi lehine gelişen düzenlemelerle çalışma yaşamının gündeminde olmuştur. Kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılmak ve sınırlandırılmak istenmektedir. Unutmamak gerekir ki kıdem tazminatı bir yük değil kazanılmış bir haktır. Tek başına kıdem tazminatı fonu uygulamasına geçilmesi halinde kıdem tazminatının işçi için üstlendiği koruyucu rol ortadan kalkacaktır. İşten çıkarmalar kolaylaşacak ve iş güvencesi zayıflayacaktır. Bundan önceki fon uygulamalarında yaşanan gibi bu fonun da amacı dışında kullanılması riski yüksektir. Kıdem tazminatı konusunda taraflar arasında mutabakat yoktur. Kıdem tazminatı ödemelerinde 30 gün hakkından asla vazgeçilmemelidir. Hak kayıplarını önlemek için her fesih ya da istifada süre aranmadan kıdem tazminatı ödenmelidir. Kıdem tazminatında kanun hakimiyeti ve herkesin bu hakka saygı göstermesi sağlanmalıdır. İlgili yasada yapılacak değişiklikte de kazanılmış haklara dokunulmadan tüm işçilerin kıdem tazminatından yararlanması sağlanmalıdır."

Ağbaba, ortak bildirgede ortaklaşan her 3 konfederasyonun genel başkanlarının yanı sıra çalıştaya destek veren herkese teşekkür etti.

CHP olarak sendikaların "hayır" dediği bir konuya "evet" demelerinin mümkün olmadığını da ifade eden Ağbaba, kıdem tazminatının başta Meclis olmak üzere her yerde takipçisi olacaklarını, hükümetin de bu konuda muhataplarına bir kanal açması gerektiğini sözlerine ekledi.