CHP'den Mersin'de

MERSİN (AA) - Mersin'de CHP tarafından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla "Narenciye Çalıştayı" düzenlendi.

CHP Mersin İl Başkanlığı'nca, merkez Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte üreticiler, üretici birlikleri ve meslek odalarının temsilcileriyle görüştü.

Budak, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin en önemli narenciye üretim yerlerinden biri olduğunu ifade ederek, Mersin'in tüm tarım bileşenleriyle sorunların ve çözümlerinin görüşüldüğünü aktardı.

Toplantıda birçok sıkıntının gündeme getirildiğini ancak küresel ısınmayla yaşanan doğal afetlerin üzerinde de önemle durulduğunu vurgulayan Budak, geçtiğimiz günlerde Mersin'de meydana gelen dolu yağışı ile Antalya'da yaşanan hortumu, son dönemdeki doğal afetlere örnek gösterdi.

Budak, "Artık bunlara alışmak durumundayız. Bunun için de birtakım önlemler geliştirilmesi gerekiyor. Bunların en önemlisi de tarım sigortası. İşleyen bir sistem var ama birçok eksiği var. TARSİM ile ilgili birçok konuda başlıklar konuşuldu. Önümüzdeki haftalarda Ankara'da özellikle başlık olarak TARSİM masaya yatırılacak, üretim bileşenleri ve çiftçilerimizle bir toplantı düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Tarım ürünlerinin, üreticiden tüketiciye giderken arada büyük fiyat farklarının oluştuğunu anlatan Budak, bunun giderilmesinin Tarım Kanunu'ndan geçtiğini savundu.

Tarım Kanunu'ndaki 21. maddenin tam olarak uygulanmadığını ileri süren Budak, şunları söyledi:

"Üretici ve tüketici arasındaki farkı üretici lehine çevirebilecek en önemli faktör, Tarım Kanunu'nda bahsedilen 21. madde. Biz bunu sıklıkla söylüyoruz. Bu madde şunu söylüyor; gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i, çiftçiye destek olarak verilir. Bunun karşılığı da 8 milyar dolar yapıyor. Bugünkü kuru 4 lira olarak alırsak, 32 milyar Türk lirası gibi bir paranın çiftçiye dağıtılması gerekiyor. Bu, bütün dengeleri oluşturabilecek bir unsur. Bugün 12 ile 15 milyar Türk lirası, çiftçiye dağıtılan para. Bu aradaki farkın tamamı çiftçinin alacağı. Türkiye'deki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçileri de ele aldığımız zaman aslında çiftçi kardeşlerimizin son 10 senede bugünkü yönetimden ortalama 40 milyar lira alacağı var. Bunu talep etmelerini bekliyoruz. Bunların düzeltilmesi de aslında devletin iyi yönetilmesiyle söz konusu. Devlet yönetilmiyor. Liyakat sistemi çökmüş, sorunlara çözüm üretebilecek bir yapı artık kalmamış. Bu yapının dönüştürülebilmesi için bu çözümlerin yapılması mümkün."

- "Çözüm önerileri aktarıldı"

Budak, CHP'nin tarımdaki çözüm önerilerinin Kılıçdaroğlu tarafından çalıştayda aktarıldığını ifade ederek, bu alandaki en önemli sorunlardan birinin de dış politikadaki tutum olduğunu iddia etti.

Ticaret yapılacak ülkelerle devletin arasının iyi olması gerektiğini kaydeden Budak, Rusya haricinde kalan pazarın olmadığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, doğal afete maruz kalan çiftçilerin ertelenen borçlarına faiz işlettirildiğini, bunun da yanlış bir uygulama olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz çözüm önerilerimizden bir tanesini planladık. Çiftçinin birikmiş olan kredi borçlarının faizini tamamını sıfırlayacağımızın taahhüdünü Sayın Genel Başkanım biraz önce içeride verdi. Bu konuda çözümlerden bir tanesi de coğrafik işaretlerin alınması. Yani ürünlerde markalaşma. Örneğin portakalda, muzda. Eğer bir marka olursa katma değerini arttırırsınız. Markalaşmayla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz de CHP olarak bu çalışmaları yürütüyoruz."

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, çalıştayın ardından aynı yerde muhtarlarla da bir araya gelecek.







