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CHP'li Erdoğdu ve Yalım tırla Ankara'ya geliyor

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu ile Uşak Milletvekili Yalım, kamyoncuların yaşadığı sorunları ortaya koymak amacıya, tır kullanarak İstanbul'dan Ankara'ya geliyor

CHP'li Erdoğdu ve Yalım tırla Ankara'ya geliyor

ANKARA (AA) - CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kamyoncuların yaşadığı sorunları ortaya koymak amacıya, tır kullanarak İstanbul'dan Ankara'ya geliyor.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında, "İstanbul halinden Ankara haline mal getiren bir kamyoncunun, köprü ve otoyollara verdiği ücretin çok yüksek olduğuna" dikkati çektiği hatırlatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ise Kılıçdaroğlu'na cevaben "rakamların gerçek olmadığını ve Ankara-İstanbul arasındaki mesafeyi bilmediğini" söylediği aktarılan açıklamada, Erdoğdu ve Yalım'ın kamyoncuların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için tır kullanarak Ankara'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

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AnkaraCHPGenel Başkan Yardımcısı Aykut ErdoğduIstanbulTIRUşak Milletvekili Özkan Yalım
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