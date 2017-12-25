CHP'li Gök'ten Anayasa Mahkemesine çağrı:

TBMM (AA) - SEVAL GÜLER- CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki (KHK) darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerle ilgili düzenlemenin temelinin, 668 sayılı kararnamedeki maddeye dayandığını, CHP'nin de bu maddeyle ilgili Anayasa Mahkemesine iptal başvurusu bulunduğunu belirterek, yüksek mahkemenin bu talebi bir an önce görüşmesi gerektiğini savundu.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 696 sayılı KHK'de yer alan 121. maddeyle ilgili tartışmalara değindi.

Düzenleme ile 15 Temmuz 'da gerçekleşen darbe teşebbüsü ile terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilere yargısal dokunulmazlık sağlandığını belirten Gök, bunun hiçbir hukuk devletinde kabul edilemeyecek bir düzenleme olduğunu söyledi.

Gök, silahlı sivil güçlerin kendilerine görev sayarak yaptıkları her türlü eylemin düzenleme kapsamında değerlendirilmesine olanak sağlayacak belirsizlikteki uygulamanın aslının, 668 sayılı KHK'ye dayandığını savundu.

668 Sayılı KHK'de, 15 Temmuz 2017 tarihinde darbenin bastırılmasında görev alan resmi kişilere hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluktan muaf kılan bir hükmün yer aldığına işaret eden Gök, şöyle konuştu:

"668 sayılı kararname daha sonra Mecliste görüşüldü ve 6755 sayılı kanun olarak Meclisten geçti. Biz de bu kararnamenin Meclisten geçen kısmıyla ilgili olarak resmi kişilere mutlak sorumsuzluk hali getiren 37. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesinde dava açtık. Anayasa Mahkemesine 20 Ocak 2017 tarihinde açtığımız davada, sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin hak ihlaline neden olamayacağını, herkesin görevini kanunlar çerçevesinde yapması gerektiğini ifade ettik. Düzenlemenin iptalinin gerektiğini ileri sürdük. Dolayısıyla 696 sayılı kararnameyle eklenen fıkranın aslı, 668 sayılı kararnamedeki maddeye dayanmaktadır Ve bu bölüm Anayasa Mahkemesinin önünde iptal talebiyle durmaktadır. Anayasa Mahkemesinin açmış olduğumuz iptal davasını, derhal sonuçlandırması gerekir."

Davranışların sorumluluğunun hukuk içinde taşınması gerektiğini belirten Gök, bunun gerek sivil gerekse resmi görevli herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Gök, "Resmi kişiler adına açtığımız bu davada sonucun bir an önce verilmesi gerekir. Son kararname ile eklenen hüküm son derece vahimdir. Türkiye'de silahlanmanın önünü açacak, herkesin durumdan vazife çıkarmasına yol açacak bir düzenlemedir. Bunun hukuk devletinde yeri yoktur. Anayasa Mahkemesinin derhal bizim açtığımız iptal davasını sonuçlandırması gerekir. Anayasa Mahkemesi açmış olduğumuz davada şayet iptal kararı çıkarsa son KHK ile getirilen bu hükmün de uygulanma olanağı kalmaz." diye konuştu.