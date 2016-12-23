CHP'li Hazinedar'a

ANKARA (AA) - Parti kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a "uyarma" cezası verildi.

Hazinedar, ekim ayında "geçici ihraç talebiyle" YDK'ya sevk edilmişti. YDK'nın karar toplantısı bugün parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Hazinedar da katılarak savunmasını verdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini yapan YDK, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın "uyarma" cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

CHP Tüzüğüne göre, uyarma cezası "partililerin kişilikleri ile uğraşmak, parti üyeleri hakkında küçük düşürücü sözler söylemek ve sövmek" durumunda veriliyor. Disiplin cezası alanların aynı parti suçunu tekrarlaması durumunda ise "kınama, geçici ihraç" gibi bir üst ceza veriliyor.