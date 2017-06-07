CHP'liler Meclis bahçesine zeytin fidanı dikti

TBMM (AA) - CHP'li bazı milletvekilleri, kamu yararı kararı doğrultusunda zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin veren ve komisyondan geçen tasarının geri çekilmesi için Meclis bahçesine zeytin fidanı dikti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekilleri Onursal Adıgüzel ve Ali Şeker, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm Meclisin basın kapısı önündeki alana bir zeytin fidanı dikerek tasarının yasalaşmaması için protestoda bulundu.

Orhan Sarıbal, iklim şartları nedeniyle Ankara'da yetişmeyeceğini bildikleri zeytin ağacının bir sembol olduğunu söyledi.

Zeytin'in, kutsallığının yanı sıra sağlık açısından da yararlı bir besin olduğunu ifade eden Sarıbal, varoluşu insanlık tarihine dayanan zeytinin, rant çevrelerine teslim edilmemesini istedi.

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de dikilen zeytin fidanının yerinden sökülmesi halinde 15 fidan daha dikeceklerini, bunların da sökülmesi durumunda aynı uygulamayı devam ettireceklerini kaydetti.