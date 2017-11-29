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CHP'nin 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat'ta yapılacak

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat'ta yapılacak

ANKARA (AA)- CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi.

Parti genel merkezinde 7 saat süren toplantıda, PM'nin gündemindeki maddelerin yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu da görüşüldü. Raporda, genel başkan yardımcılıklarının çalışmalarına yer verildi.

Bazı af talepleri de görüşülen PM'de, MYK'nın 3-4 Şubat 2018'de yapılmasını önerdiği 36. Olağan Kurultayı tarihi de netleşti. PM, MYK'nın talebi doğrultusunda olağan kurultayın 3-4 Şubat'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Üyelerin de son PM olması nedeniyle birer konuşma yaptığı toplantıda, Kılıçdaroğlu çalışmalarından dolayı PM üyelerine teşekkür etti.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçiminin yanı sıra 60 kişilik PM'de belirlenecek.

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