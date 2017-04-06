"CHP'nin açıklaması klasik kriz çığırtkanlığı"

ANKARA (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yurt dışındaki vatandaşlara gönderilen mektuba yönelik açıklamasını, "klasik kriz çığırtkanlığı" diye yorumlayarak, mektubun herhangi bir 'evet' propagandası içermediğini, sadece katılıma davet ettiğini vurguladı.

Yeneroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Yıldırım'ın imzasıyla yurt dışındaki vatandaşlara gönderilen mektuba yönelik, Bingöl'ün açıklamasını hayretle karşıladıklarını ifade etti. CHP’nin açıklamasını, "klasik kriz çığırtkanlığı" diye nitelendiren Yeneroğlu, "Millete güvenmemeleri sebebiyle mesnetsiz iddialarla yurt dışı seçmeni demokratik hakkından, yani sandıktan alıkoymaya, zihinleri bulandırmaya çalışmaktadırlar." dedi.

- "Mektup herhangi bir 'evet' propagandası içermemekte"

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullanma sürecinin devam ettiğini dile getiren Yeneroğlu şunları kaydetti:

"Anlaşılan açıklamayı yapan kişi ne mektubun içeriğini ne de ortaya attığı iddiaların hukuki dayanaklarını incelemiştir. Mektup herhangi bir 'evet' propagandası içermemekte, sadece yurt dışında ikamet eden tüm vatandaşlarımızı katılıma davet etmektedir. Mektup şahıslara değil ailelere gönderilmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi bireyler bazında herhangi bir bilgi içermemektedir. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu tarafından tüm siyasi partilerle paylaşılan yurt dışı seçmen bilgileri yurt dışında CHPlilerin elinde dolaşırken CHP Genel Başkan Yardımcısının böyle bir açıklama yapması, yurt dışında yerleşik vatandaşlarla ve partisinin yurt dışı yapılanmasıyla ne kadar iletişimde olduğunu ortaya koymaktadır. Yabancı ülke vatandaşlarının kişisel verilerinin bir siyasi partiye verilmesi iddiası gerçek dışıdır. Bu bağlamda mektupla ilgili suç duyurusunda bulunma iddiasıysa, kendisinin gerek yurt içiyle gerekse de yurt dışıyla ilgili hukuk bilgisinin ne düzeyde olduğunu göstermektedir."

- "CHP'den beklenen partiler üstü görmesi"

CHP'nin yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili en ufak bir vizyon ve projesi dahi olmadığını belirten Yeneroğlu, AK Partinin onların sorunlarını önemsemediği iddiasında bulunmasının ise gülünç olduğunu vurguladı.

CHP'den beklenenin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili meseleleri partiler üstü bir konu olarak görmesi ve siyasi malzeme yapmaması olduğunu kaydeden Yeneroğlu, "Bu tutum her şeyden önce diasporamızın menfaatine olacaktır. Bunu yapmayan CHP'den, Başbakanımızın örnek bir çalışmayla yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza mektup göndermesini takdirle karşılamayı beklemek, bizim için boş bir çaba olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.