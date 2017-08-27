CHP'nin Adalet Kurultayı

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayının düzenlendiği Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanında "Hafıza Sokağı'nın" açılışını yaptı.

Kurultayın ikinci gününde Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanında "Seçimde Adalet" konulu paneli izledikten sonra, Türkiye'de yaşanan önemli olayların yazılı ve görsel olarak sergilendiği "Hafıza Sokağı'nın" açılışını yaptı.

Açılış öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Hafıza Sokağı sayesinde geçmişte yaşanan kötü olayların tekrar hatırlanacağını söyledi.

Sokakta örnekleri gösterilen olaylardan ders çıkarılarak aynılarının tekrarlanmamasını umut ettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Adaleti sadece kendimiz, bu toplantıya, kurultaya katılanlar için değil, 80 milyon için adalet istiyoruz. Geçmişte yaşadığımız büyük adaletsizliklerden örnekler, bu sokakta görülecektir. Hafızalarımız yenilenecektir. Umarız Türkiye'de bu tür adaletsizlikler bir daha hiç olmamış olur. Hep birlikte açalım, hep birlikte gezelim, hep birlikte üzülelim ve hep birlikte geleceğe umutla bakalım. Çünkü bu tür adaletsizlikleri ülkede istemiyoruz. Teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından Hafıza Sokağı'nı gezen Kılıçdaroğlu, daha sonra karavanına geçerek dinlenmeye çekildi.