CHP'nin Taşeron İşçilik Çalıştayı

ANKARA (AA) - CHP Emek Büroları'nca düzenlenen "Taşeron İşçilik Çalıştayı"nın sonuç bildirisinde, "Kamuda çalışan taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya geçirilmelidir." ifadesine yer verildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, taşeron işçiliğin, bugün milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplumsal bir yara olduğu belirtilerek, kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçiye verilen kadro sözlerinin yerine getirilmediği vurgulandı.

Bildiride, son dönemde taşeron işçilikle ilgili iktidar tarafından çeşitli çalışmaların sürdürüldüğü ancak bu çalışmaların konunun doğrudan tarafları olan sendikalar, işçiler ve uzmanlarla paylaşılmadığı öne sürüldü.

Bu ortamda CHP'nin öncülük yaparak, emekçileri ve emek örgütlerini bir araya getirdiği ve "Taşeron İşçilik Çalıştayı" düzenlediğine işaret edilirken, çalıştaya Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve taşeron işçi temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Çalıştayda taşeron işçilerin, sendikacıların, akademisyenlerin, siyasetçilerin ve gazetecilerden oluşan katılımcıların, taşeron sisteminin sorunlarını, çözüm yollarını ve konuya ilişkin taleplerini ifade ettikleri belirtilen bildiride, katılımcıların Türkiye'deki taşeron işçilik sorununun çözümü için bazı maddelerde birleştiği aktarıldı.

- Kamu hizmeti, piyasa işleyişine terk edilemez

Bildiride, taşeron işçilik sisteminin, 21'nci yüzyılın modern kölelik düzeni anlamına geldiği ve bu sistem ile işçilerin emeğinin, ucuz ve güvencesiz şekilde sömürüye açık hale getirildiği, taşeron işçilik sisteminin, çalışma yaşamını kuralsızlaştırdığı vurgulandı.

Taşeron işçilerin örgütsüz olmasının, haklarının gasbedilmesine, ücretlerinin düşük olmasına, çok uzun çalışma sürelerine ve çalışma şartlarının ağırlaşmasına neden olduğu öne sürülen bildiride, taşeron işçilerin, kadrolu işçilerin yararlandığı sosyal haklardan yeterince yararlanamadığı, kadrolu çalışanlara verilen yakıt, ulaşım, aile, çocuk, yemek gibi sosyal hakların tamamının taşeron işçisine verilmediği değerlendirmesi yapıldı.

Bildiride, son dönemde çözüm söylemlerinin yeniden dile getirilmeye başlandığı, "Kadro sözünü içermeyen, kamuda istihdamı garanti altına almayan hiçbir formül, taşeron işçisinin sorununu çözmeyecektir." ifadesine yer verildi.

Taşeron işçilerin, kamuda işçi olarak kadrolu istihdamının gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kamu hizmeti sürekli bir hizmettir, çalışanlar da sürekli çalışmalıdır. Kamu hizmetinin sürekli olduğu göz önüne alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçiler de hak kaybına uğramaksızın, çalıştıkları işyerlerinde kadroya alınmalıdır. Devlet, ucuz iş gücü ve güvencesiz çalışma rejimini sürdüren değil, bunu önleyen olmalıdır. Kamu hizmeti, piyasa işleyişine terk edilemez. Kar hırsı kamu hizmetinin önünde engeldir. Kadro hukuken kazanılmış hakları ile birlikte değerlendirilmeli, kadroya geçişte tüm kazanılmış haklar korunmalıdır. Kamuda çalışan taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya geçirilmelidir. Kamuda taşeron işçi sorununun çözümü, özel sektördeki taşeron işçiler bakımından da örnek teşkil etmelidir. CHP olarak, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in taşeron işçilerinin sorunlarının çözümü noktasında ortaklaştıkları tespit, itiraz ve taleplerinin hem hükümet hem de kamuoyu nezdinde takipçisi olacağız."