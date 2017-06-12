ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Okulda kalem tutması gereken eller, sanayide çekiç tutuyor. Kayıt altına alınmayan çocuk işçiler ve çıraklarla birlikte Türkiye’de çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı. Bu rakam Türkiye’nin çalışma yaşamı için çok ürkütücü." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin öncelikli çözmesi gereken sorunlarının başında gelen çocuk işçiliğinin her geçen gün daha da içinden çıkılmaz hal aldığına dikkati çekti.

Sokakta oynaması beklenen çocukların çalışmaya mecbur bırakılıp sömürüldüğünü belirten Ağbaba, "Okulda kalem tutması gereken eller, sanayide çekiç tutuyor. Kayıt altına alınmayan çocuk işçiler ve çıraklarla birlikte Türkiye’de çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı. Bu rakam Türkiye’nin çalışma yaşamı için çok ürkütücü." ifadesini kullandı.

Türkiye’de çocuk işçi sayısının kaygı verici düzeyde olduğunu vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"2012 yılında 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı, 2016 yılı sonunda 709 bine yükselmiş durumda. Kayıt altına alınmayan çocuk işçiler ve çıraklarla birlikte bu sayının 2 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalışıyor. Öte yandan iş cinayetlerin en masum kurbanları da maalesef çocuklar. 2016 yılında çalışırken hayatını kaybeden çocuk sayısı 56. Henüz 18 yaşını bile göremeden bu hayattan koparılan çocuklarımız Türkiye’nin gizlenen gerçeklerini yüzümüze vurmaya devam ediyor."

- "Suriyeli çocuklar çalışma hayatında"

"Bu kara tablonun oluşmasının sebebi, sorunları görmezden gelen, emeğin sömürülmesine ortam hazırlayan politikalar üreten siyasal iktidardır." görüşünü savunan Ağbaba, Çocuk İşçiliği Mücadele Günü'nün bu gerçeklerin konuşulduğu ve çözüm yollarının ortaya konulduğu bir gün olması gerektiğinin altını çizdi.

Suriye’den göç eden çocukların da çalışma hayatında yer aldığına dikkati çeken Ağbaba, "30 Mart 2017 tarihinde yayınlanan resmi rakamlara göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında 2 milyon 969 bin Suriyelinin 1 milyon 358 bini yani yüzde 45’i 18 yaşın altındadır. Suriyeli çocukların yarıya yakını eğitim olanaklarından yararlanamadığı için kayıt dışı sektörlerde çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.