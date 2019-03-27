Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yeni dönemde Maltepe’de çocuklara hizmetin daha öne çıkacağını belirterek,“Kadınlar ve gehçler yine ilgi odağımız olacak. Ama yeni dönemde mutlaka çocuklar çok öne çıkacak” dedi



Ali Kılıç, Gülsuyu’nda bugüne kadar dünyada bile örneği bulunmayan bir çocuk köyü planladıklarını söyleyerek şu noktaların altını çizdi:



“Kentler ve yaşam tarzları çocuklarımızı hayattan kapardı. Sütü market rafından gören bir nesil yetişiyor. Bu bir çok açıdan çocuklarımızı olumsuz etkiliyor. Bu köyde inekler olacak. çocuklarımız bunların nasıl sağıldığını görecek. Sütün nasıl oluştuğuna bizzat tanıklık edecek ve bu sütü içecek. Aynı şekilde domatesin nasıl yetiştiğini görerek öğrenecek. Ekonolji ile iç içice olacaklar. İklim değişikliği konusunda bilgilenecekler. Onlara daha iyi bir dünya bırakması için büyüklerini uyaracaklar. Yeni dönemde çocukların dönemi olacak.” Kaynak: Çocukların dönemi olacak