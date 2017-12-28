"Cumhur ittifakında hedef güçlü bir yasama"

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Bizim ittifak teklifimiz yeni sistemin doğru yürümesini sağlamak. Yüzde 50+1 ile halkın desteğini almış güçlü bir yürütme karşısında, güçlü bir yasama Meclisini oluşturarak, Türkiye'nin problemlerine çare olacak her kanunu Meclisten geçirebilmektir." dedi.

AA muhabirine "cumhur ittifakı"na ilişkin bilgi veren Yalçın, MHP'nin yeni dönemde anayasa değişikliği sonucunda oluşan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam anlamıyla yerli yerine oturtulması gibi bir siyasi faaliyetin içinde olacağını söyledi.

Yeni dönemde, anayasa değişikliği çerçevesinde uyum yasaları başta olmak üzere "seçim ittifakı", "seçim barajı" ve "seçim sistemi" konularının yoğun bir şekilde tartışılacağını belirten Yalçın, partisinin bunlarla ilgili tavrının net ve açık olduğunun altını çizdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuna açıkladığı, "cumhur ittifakı"nın hedefine ilişkin Yalçın, "Sayın Genel Başkanımız batılı ve ileri demokrasilerde gördüğümüz seçim ittifaklarının önünün açılması gerektiğini ifade etmiş, söylemiştir." dedi.

Bunun temel sebebinin yürütmedeki problemin yüzde 50+1 ile hallolmasından sonra Meclisteki temsilde adaletin de yerli yerine oturmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Yalçın, "Temsilde adaleti eğer sağlayıp yeni sistemde denge-denetim mekanizmasına arzu edilen şekilde, yani devlet çarkının yürüyeceği şekilde oturtmayı başarabilirsek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir tarafta yürütme, bir tarafta yasama birbirlerini dengelemek suretiyle çok rahat ve sağlıklı bir işleyiş içerisine girebilir. Amaç ve arzumuz budur." değerlendirmesinde bulundu.

- "MHP'nin barajla ilgili bir problemi yoktur"

Bu çerçevede yapılan "MHP'nin baraj sorunu var" söylemlerini eleştiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Bazı mahfillerin ifade ettiği gibi 'efendim barajdan korkuyorsunuz, onun için bu teklifi öne attınız' gibi gerçeklikle ilgisi olmayan, bağdaşmayan birtakım iddialardan çekindiğimizden değil. MHP'nin barajla ilgili bir problemi yoktur. Her seçime gidişte MHP, o malum çevre ve mahfillerin, 'MHP baraj altındadır' şeklinde suçlamalarıyla karşılaşmış ama bunların bir tanesi hariç hiçbiri gerçek çıkmamıştır. Her defasında halkımız MHP'yi Meclis'te hak ettiği yere oturtmuştur."

Yalçın, 15 Temmuz sonrasında milletin 2019 seçimlerinde MHP'ye hak ettiği değeri vereceğine inandıklarını vurguladı.

Yalçın, Bahçeli'nin dile getirdiği "cumhur ittifakı"nın amacına ilişkin, "Bizim ittifak teklifimiz, yeni sistemin doğru yürümesini sağlamak. Yüzde 50+1 ile halkın desteğini almış güçlü bir yürütme karşısında, güçlü bir yasama Meclisini oluşturarak, Türkiye'nin problemlerine çare olacak her kanunu Meclisten geçirebilmektir." diye konuştu.

Teklifle ilgili iktidar partisinden olumlu birtakım mesajlar aldıklarını ancak ana muhalefet partisinden böyle bir yaklaşım görmediklerini belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Bizim ittifaktan muradımız ise partilerin kendi tüzel kişiliklerini, kimliklerini muhafaza ederek, ittifak yapabilmeleri. Bir üst çatı oluşturmak ve o üst çatı altında ittifaka girecek A, B partilerinin veya D, E, F partilerinin bir araya gelerek, kendi amblemlerine kadar pusulada yer almak suretiyle kendi adaylarıyla bir ittifak oluşturmak. Böyle olduğu takdirde ittifaka giren parti ne ismini ne kimliğini ne parti programını ne tüzüğünü hiçbir şeyini değiştirmeden seçim ittifakını gerçekleştirebilecektir. İlgili parti belli oranı geçtikten sonra yüzde 3'ü kastediyorum devlet yardımı da alabilecektir. İlgili partiler, kendi oylarını görebileceklerdir. Daha da önemlisi bizim parti mensuplarımızın çok hassas olduğu amblemimizle seçime girebileceği için gönül rahatlığı içerisinde oyunu verebilecektir. Ancak ittifak altı partilere verilen oyların hepsi çatıya, yani ittifaka gidecektir."

- "Neden cumhur ittifakı?"

Buna neden "cumhur ittifakı" dediklerine ilişkin Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği için ona atıfta bulunulduğunu vurguladı.

Sistemin hem cumhurbaşkanlığı seçimini hem de Meclisin seçimini aynı güne koyduğunu, seçmenin de aynı anda hem cumhurbaşkanına hem de siyasi partilere oy vereceğini anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Siyasi partilere oy verirken, oluşan ittifak ruhunun cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yansıması gayet doğaldır. Bunu öngörmek yeni bir şey söylemek veya Amerika'yı keşfetmek değildir. Dolayısıyla şöyle bir yapı o zaman ortaya çıkacak; MHP böyle bir ittifak oluşumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yüzde 50+1 ile değil, çok daha yukarıda bir halk desteğiyle seçim sonuçlarının çıkacağını umut ediyor. Bunu da zaruri görüyoruz. Çünkü ciddi bir destek elde edilirse gerek cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse Mecliste ittifak eden partilerin o 'cumhur ittifakı' dediğimiz oylarında denge-denetim çok rahat sağlanmış olacak. Kuvvetli bir destekle yeni bir düzene ve bir döneme geçmiş olacağız. Burada umduğumuz fayda milletimizin, devletimizin sağlıklı yönetilmesi ve yeni hükümet sisteminin bu duruma hizmet etmesidir, başka bir şey değil."

- "Bir görüşme içerisinde değiliz"

"Cumhur ittifakı ile ilgili hükümetle bazı görüşmeler ve restleşmeler olduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Yalçın, "Böyle bir görüşme içerisinde değiliz. Şu ana kadar hükümetle oturup, bu konuda yaptığımız bir çalışma yok. Perde arkasında, karanlık koridorlarda görüşme yapmayız. Öyle bir alışkanlığımız, geleneğimiz yok. Hepsi milletin huzurunda gerçekleşir. Zamanı var. Zamanı geldiğinde yeni yılla birlikte zannediyorum tartışılır." ifadesini kullandı.

MHP'nin görüşlerini ifade ettiğini, neye hazır olduğunu açıkladığını vurgulayan Yalçın, partinin hangi konuda olursa olsun, teklif getirildiğinde değerlendirip kısa zaman dilimi içerisinde politik tavır ve görüşlerini ifade edeceğini söyledi. Yalçın, "Bundan çekinmeyiz, hazırız. 48 yıllık bir siyasi parti olduğumuz için arka planımız hazır, var. Dolayısıyla şu anda böyle bir görüşme yok, olmasına da gerek yok. Ancak siyasi parti olarak bunu biz iktidardan bekliyoruz, doğal olarak. Çünkü AK Parti ne getirecek onu görmemiz lazım." dedi.

- "Baraj konusunda aynı noktadayız"

Yalçın, "seçim barajı" konusunda da Bahçeli'nin "5 olur, 7 olur, 10'da da kalabilir" değerlendirmesini anımsatarak, aynı noktada olduklarını söyledi.

Seçim sistemi meselesinde de siyasi iktidarın daha önce dar ve daraltılmış bölgeden bahsederken birtakım görüşler öne sürdüğünü anımsatan Yalçın, MHP'nin "yeni bir seçim sistemini gündeme getirelim" şeklinde bir tavsiyede bulunmadığını ama bu konuda gelen teklifler hakkında görüş bildirmeye açık olduğunu kaydetti.

Yalçın, uyum yasalarına ilişkin de siyasi iktidarın hazırlayacağı kanun ve mevzuat değişikliklerine katkı sağlayacaklarını daha önce ifade ettiklerini belirtti.



