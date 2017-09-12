Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla buluşacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

Edinilen bilgiye göre, yarın ATO Congresium'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlenecek.

İki oturumda tamamlanacak toplantının sabah oturumunda, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuşma yapacak. Saat 09.00'da başlayacak toplantının ilk oturumu, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından sona erecek.

Toplantının ikinci oturumu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın sergi ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan, toplantıda belediye başkanlarına hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini vermesinin ardından toplantı basına kapalı sürecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, 11 Şubat'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlenmişti. "Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir Kalkınma" sloganıyla yapılan toplantıda, belediyelerin yürüttüğü projeler ele alınmıştı.