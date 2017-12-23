Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte bir olduk, Kudüs olduk, bir olduk, gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'de 128'e 9 olduk ve o 9'un içinde bakıyorsunuz 15 bin nüfuslu bir ülke var, bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Hakkari 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Hakkari Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara otobüsten hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Hakkari'nin bir başka olduğunu belirterek, bu birlik ve beraberliğin hep daim olması temennisinde bulundu.

Bir ve beraber olup tüm dünyaya nam saldıklarını, birilerinin bu birliği hazmedemediğini belirten Erdoğan, "İşte bir olduk, Kudüs olduk, bir olduk, gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'de 128'e 9 olduk ve o 9'un içinde bakıyorsunuz 15 bin nüfuslu bir ülke var, bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz." diye konuştu.

Karşısında yüreği gümbür gümbür atan Hakkari'yi gördüğünü aktaran Erdoğan, Hakkari'nin geleceğini çok farklı inşa ettiğini vurguladı.

Hakkari'nin ruh dünyasında adeta yeniden "bir ba'su bade'l mevt" olacağını ve buna inandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ve yeniden tüm ilçeleriyle inşa edilen Hakkari'mizi aman ha hep beraber sahiplenelim. O çukurlu günleri biz çukura gömdük ve onları unuttuk. İşte bakınız şu 15 yıl içinde bütün zorluklara rağmen biz Hakkari'ye 10 katrilyon lira yatırım yaptık. Tabii bazen üzülüyorum. Niye? Yüksekova'da 150 yataklı hastane yaptık, açılışına geldim. Fakat tehditlerle kimseyi o gün o açılışa göndermediler. Oradan çıktım burada Hakkari merkezdeki 150 yataklı hastanenin açılışına geldim aynı gün. Burada hastane personeli ile açılış yaptık. Tabii gene üzgündüm. Zira marifet iltifata tabidir. Ben Hakkari halkını sevdiğim için bu lüks hastaneleri buraya yaptık. 'Acaba bunlar niçin benim buradaki kardeşlerimi bizden uzak tutmak için tehdit ediyorlar?' diye üzüldüm. O günden bende bir hatıra var. Bir hamile hanım kardeşim yanıma geldi ve o bir polis eşiydi. 'Beni bu gece taciz ettiler. Eşim görevdeydi, geldiler evimizi bastılar ve bana tekme tokat giriştiler. Ne olur bize burada korunaklı evler yapın.' dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir hamile bayana bu teröristler gelip, bunu yapabiliyor. Biz de talimatımızı verdik, tedbirlerimizi ona göre aldık."

- "Başı açık, başı örtülü herkes beraber"

Zamanında inancı sebebiyle üniversiteye, okullara gidemeyenler olduğunu ama artık böyle bir sorun kalmadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başı açık, başı örtülü herkes beraber, işte buyrun tablo burada." dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Niye dertliyim, çünkü aynı sorunları benim kızlarım da yaşadı. Ama aştık onları. Şimdi devletin her yerinde, üniversitelerimizde var. Hepsi olacak. Çünkü insanız. İnsan olarak yaşam hakkımıza, inanç hürriyetimize, düşünce hürriyetimize kimse müdahale edemez. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla 80 milyon tek milletiz. İki, tek bayrak. Bayrağımızdan başka bayrak tanımıyoruz. Üç, tek vatan. 780 bin kilometrekare biz tek vatanız, vatanımızı kimse bölemez. Bölmeye kalkanların karşısında biz F16 oluruz, biz helikopterlerimizle, tankıyla, topuyla oralarda oluruz. Kimse vatanımızı bölemez. Bu vatan, 780 bin kilometrekareyle tek vatandır. Ve dört, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok ve bu devlet altında biz buluştuk, birleştik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben sizden ne istiyorum? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız ve Türkiye olacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.