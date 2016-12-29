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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'de bu gece başlayacak ateşkes konusu ve Astana süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'de bu gece başlayacak ateşkes konusu ve Astana süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan ve Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi ve Suriye'de mutabakata varılan ateşkes sürecine ilişkin, yazılı açıklama yaptı.

Kalın, iki lider arasındaki görüşmede, bu gece başlayacak ateşkes konusu ve Astana sürecinin ele alındığını bildirdi.

Türkiye'nin, Halep'te ağırlaşan durum üzerine aralık ayı başında çatışmaların durması ve insani yardımların önünün açılması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat takibiyle ve talimatlarıyla yoğun diplomatik çaba içine girdiğini hatırlatan Kalın, bu çerçevede, Suriyeli muhalifler ve Rusya Federasyonu temsilcilerinin, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Ankara'da görüşmeler yürüttüğünü, neticesinde rejim ile muhalefet arasında mutabakata varıldığını belirtti.

Kalın, mutabakatın, bu gece yarısı Suriye genelinde hayata geçirileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bunu Suriye ihtilafında önemli bir adım olarak görmektedir. Rusya Federasyonu'yla birlikte garantör sıfatıyla bu düzenlemeye destek veriyoruz. Ateşkes, tabiatıyla BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamamaktadır. Düzenleme, Halep'te tesis edilen ateşkesin ülkenin diğer bölgelerine teşmil edilmesi, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır. Astana sürecinin başarıya ulaşması için de Cumhurbaşkanımızın çalışmaları ve girişimleri devam edecektir."

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