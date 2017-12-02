Cumhurbaşkanı Erdoğan Kars'ta

KARS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bu ülkede vatan topraklarımızı böleceğini de zannetmesin. Buna gayret edenler şunu bilsinler. Nasıl Cudi'de, nasıl Tendürek'te, Kandil'de onlara F16'larla bombalar yağdırdıysak, onları nasıl orala gömdüysek, bundan sonra da gömmeye devam ederiz." dedi.

Erdoğan, Kars Harakani Havalimanı'nda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Daha sonra şehir merkezine geçen Erdoğan, güzergah üzerinde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Bir çocuğu seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer çocuklara da oyuncak dağıttı.

Erdoğan, daha sonra AK Parti Kars 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı önünde vatandaşlara hitap etti.

Karslıların kendisini hiç yalnız bırakmadığını belirten Erdoğan, bu sırada alandaki vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine, "Hiç merakınız olmasın. Bizler bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda, secdede eğildik. Bizim değerlerimizde asla kula kulluk yok. Sadece Allah'a, Hakk'a kulluk var. Bugüne kadar böyle geldik, Rabbim'in lütfuyla inşallah ilanihaye son nefesimize kadar da böyle gideceğiz. Sizi bu duyguların insanı olarak sevdik. İnanıyorum ki sizler de bizi bu duygularla sevdiniz." diye konuştu.

Karslı vatandaşlardan bir ricası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 farklı bir yıl. 2019'un Mart ayında yerel seçimleri yapacağız ardından Kasım'da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir reformla değişimini yapacağız. Bunlara hazır mıyız? Bunun için 'hazırız' demek yetmiyor. Ne yapacağız? Şimdiden başlayıp mart ve kasıma kadar yoğun çalışma yapacağız." dedi.

- "Bizi kimse aldatmaya kalkmasın"

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim Rabia'mız bu. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Azeri'siyle, Terekeme'siyle hepsiyle 80 milyon tek milyon. Biz 780 bin kilometrekare vatan topraklarıyla tek vatan olacağız. Bizim en önemli simgemiz bayrağımız. Renk şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizi ta kendisi. Bayrağımıza eş bir bayrak asla yok. Öyle paçavralarla bizi kimse aldatmaya kalkmasın. Kimse bu ülkede vatan topraklarımızı böleceğini zannetmesin. Buna gayret edenler şunu bilsinler. Nasıl Cudi'de, nasıl Tendürek'te, Kandil'de onlara F16'larla bombalar yağdırdıysak, onları nasıl orala gömdüysek bundan sonra da gömmeye devam ederiz. Bu teröristlerini haddini nasıl bildiriyorsak... Bir hafta içinde 100 terörist etkisiz hale getirildi. Eğer bu ülkeyi bölmeye gayret etmeye devam ederlerse, bu 100'ler 200 olacaktır, 300 olacaktır, bin olacaktır. Benim milletimin huzuru, refahına kimse kastetmeye gayret etmesin. Biz milletimizin birliği, bu ülkenin huzuru için varız."

Ülkenin huzurunu kaçırmaya gayret edenlerin bedelini ödeyeceklerine işaret eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu teröristlere asla el aman verdirmeyeceğiz. Onun içi ben size bir şey söyleyeceğim, çünkü 7 Haziran'da biraz üzülmüştük hatırlayın. Sonra 1 Kasım'da bu telafi edildi ama şimdi diyorum ki ey Kars, serhat şehri Kars, hazır olun. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Buradan taviz yok."

- Karslılara indirim müjdesi

Bu sırada yanında bulunan AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in, kendisine sufle verdiğini, uçak biletlerinin biraz pahalı olduğunu söylediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Cidden öyle mi? Pahalı mı?" diye sorması üzerine, alandaki vatandaşlar "Evet" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Herhalde siz keramet ehlisiniz. Ben otobüsten inmeye doğru Vali Bey de kulağıma şöyle bir fısıldadı. Onun üzerine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'na 'Böyle böyle, burada uçak biletleri pahalıymış, yaz kış bayağı değişiyormuş. Bundan şu anda talep de artmış. Hele hele Sarıkamış bayağı hareketlenmiş. Şimdi bu şehitler diyarına hadi bakalım hem hafta sonu seferleri biraz artırın, fiyatları da şöyle bir gözden geçirerek indirin.' dedim. Sağolsun Başkan da 'Hemen ben yönetimimi toplayacağım. Bunu gözden geçireceğiz ve değerlendirmesini yapacağız.' dedi. İnşallah biz de bunu takip edeceğiz."

Alandaki bir vatandaşın talebi üzerine Erdoğan, "Ben hemen Bakanı'ma talimatı veriyorum. Şimdi sen ben salona konuşmama geçerken Ahmet Bey ile görüş." dedi.

Konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusunu yineleyen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. O paralel devlet denilen o Feto alçağı nerede şimdi? Amerika'da. Demek ki Amerika bunu çok seviyor, o da Amerika'yı çok seviyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşların "Vur vur inlesin, Amerika dinlesin." sloganı üzerine Erdoğan, "Dinliyor dinliyor, merak etmeyin. Bu milletin birliği onların en büyük korkusudur." karşılığını verdi.