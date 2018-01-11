Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmelere yönelik telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Suriye'yi görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rus üslerine yapılan saldırıların arkasında Türkiye yok

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliklerine de değinilen görüşmede Erdoğan ve Putin, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

İki lider, ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve Soçi Kongresi'ne ilişkin görüş teatisinde bulundu.

Muhabir: Sinan Uslu

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Politika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5