Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bingöl 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Karşıyaka Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Elazığ'dan Bingöl'e selam getirdiğini belirten Erdoğan, orada da yoğun bir ilgiyle karşılandıklarını söyledi.

Tek bayrak, tek millet vurgusu yapan Erdoğan, tek millette Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla 80 milyon tek millet olunduğunu ifade etti.

"Rabbim bizi böyle yaratmadı mı? Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmedik mi? Bizde ayrımcılık yok, böyle çalışacağız." diyen Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi." diye konuştu.

Türkiye'nin 780 bin kilometrekare ile tek vatan olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vatanımızı bölemeyecekler. Kim buna yeltenirse askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla millet olarak F16 oluruz, helikopterlerle tank olur inlerine gireriz. Bu milletin huzurunu bozamayacaklar. Dört tek devlet. Paralel devletmiş. Ne demek paralel devlet? Ahlaksızlar. Ne işin var Pensilvanya'da? Hadi gel buraya. Niye gelemiyorsun? Gelemezler. Arkalarına ABD'yi almışlar kimisi de Batı'da bazı ülkeleri arkalarına almış onlara sığınarak kaçıyorlar. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız ve bu milleti bölemeyeceksiniz. Bunlar ümmeti parçalamaya çalıştılar. İnşallah bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz var. Başka asla. Öyleyse bizler birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Para pul için değil makam için değil, aşiret, kavim, kabile için değil. Herkes kabilesiyle, kavmiyle övünebilir ama bir kavmin bir kavme üstünlüğü yok. Üstünlük sadece takva ile mümkündür. Kim Allah'a daha yakın ise o daha üstündür."

"Bingöl'ün hanımları her zaman dimdik durdu"

Bingöl'den çok şey beklediklerine işaret ederek, Mart 2019'da yerel seçimler olacağını hatırlatan Erdoğan, "Hazır mıyız? Arkasından kasım, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak hazır mıyız? Bingöl'ün hanımları her zaman dimdik durdu, çok güçlü durdu. İnşallah o seçimlere giderken çok güçlü gideceğiz. Ana kademe, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye konuştu.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusunu yineleyen Erdoğan, hep birlikte Türkiye olunması gerektiğine dikkati çekerek, konuşmasını alandakilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözleriyle tamamlandı.

Muhabir: Ayşe Şensoy