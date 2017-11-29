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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda yaptığı görüşmesinde, Suriye'deki güncel gelişmeleri konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile Suriye'yi görüştü

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmesinde, Türkiye, Rusya ve İran'ın 22 Kasım'da Soçi'de liderler düzeyinde gerçekleştirdiği üçlü zirve hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier telefonda görüştü.

Suriye meselesinin yanı sıra ikili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Rusya ve İran'ın, 22 Kasım'da Soçi'de liderler düzeyinde gerçekleştirdiği üçlü zirveye ilişkin Alman mevkidaşı ile bilgi paylaşımında bulundu.

Suriye'deki güncel gelişmeler üzerinde durulan görüşmede Erdoğan, halihazırdaki sürecin, Suriye'de Birleşmiş Milletler gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimleri tertip etmeyi hedeflediğine işaret etti.

Erdoğan, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında öngörüldüğü üzere Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, serbest, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'nin, Cenevre'nin alternatifi değil, tamamlayıcısı olacağını belirten Erdoğan, söz konusu kongrede terör örgütlerine yer olmayacağını bildirdi.

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilere de değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ikili ilişkilere tekrar ivme kazandırmanın önemine işaret etti.

İki lider görüşmede, bu yönde karşılıklı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Muhabir: Sinan Uslu


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