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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a gitti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere, özel uçak "TUR" ile saat 10.40'ta Sudan'a gitti.Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Ankara Büyükşehir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a gitti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere, özel uçak "TUR" ile saat 10.40'ta Sudan'a gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turu kapsamında Sudan'ın ardından Çad ve Tunus'ta da resmi temaslarda bulunacak.

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Cumhurbaşkanı ErdoğanSudan
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