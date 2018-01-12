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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakanı Yusuf Şahid ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakanı Yusuf Şahid ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine değinildi.

Erdoğan, Tunus'un birlik, beraberlik içinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı.

Tunus'a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete gösterilen konukseverlik dolayısıyla teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un Yasemin Devrimi'nin ardından demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmelerde, Türkiye ile Tunus ilişkilerinin her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiği teyit edildi.

Muhabir: Sinan Uslu

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