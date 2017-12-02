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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine icabetle 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’un davetine icabeten 7-8 Aralık'ta Yunanistan’a devlet ziyaretinde bulunacağını kaydetti.

65 yıl sonra Türkiye'den Yunanistan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaretin gerçekleşeceğine işaret eden Kalın, "Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır. 65 yıl sonra gerçekleştirilecek olan bu ziyaret ile iki ülke arasındaki ilişkiler daha iyi bir seviyeye taşınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Sinan Uslu, Enes Kaplan

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