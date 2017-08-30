Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla "Başkomutan" sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümünde gerçekleştirilen resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Beştepe Millet Camisi İmamı Adem Kemaneci, saygı duruşunun ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününe özel hazırlanan kısa film gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir selamlama konuşması yaptı.

Erdoğan çifti, resepsiyona katılan Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu ile Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller'in yanı sıra şehit yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

- Bülbül ve Sekin'in aileleri



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için ayrılan protokol bölümünde, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyelerince şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevliyken İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 43 yaşındaki Fethi Sekin'in aileleri de yer aldı.

Resepsiyona bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ailesi ile Batman'ın Kozluk ilçesinde okulundaki karne töreninin ardından, evine giderken teröristlerin saldırısıyla şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi de katıldı.

- Erdoğan çiftinden şehit ailelerine yakın ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile resepsiyona katılan davetlilerle sohbet etti.

Bu sırada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit edilen Mustafa Solak'ın oğlu Emre Solak ile eşi Melek Solak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Solak ailesi, Erdoğan çiftini evlerine davet etti.

Resepsiyona katılan davetlilerle ayaküstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazi ve yakınlarıyla yakından ilgilendi.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da bir süre sohbet etti.

Resepsiyona katılan davetlilerle selamlaşan Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de tokalaşarak, sohbet etti. Yıldırım ile Bahçeli resepsiyonda yan yana oturdu.

Resepsiyona, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM Başkanlarından Bülent Arınç ve Köksal Toptan, eski Başbakan Tansu Çiller ile Yıldırım Akbulut, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, bürokratlar ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Genel Müdür Yardımcıları Metin Mutanoğlu ve Mustafa Özkaya da katıldı.

Azınlık cemaatleri temsilcilerinin de iştirak ettiği resepsiyonda, Gülben Ergen, Necati Şaşmaz, Berdan Mardini ve Alişan'ın da aralarında bulunduğu sanat ve spor camiasından isimler yer aldı.

Şehit yakınları, gaziler, farklı spor dallarında uluslararası derece elde eden sporcuların katıldığı resepsiyona, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, yabancı ülkelerin Ankara büyükelçileri, bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul'da göreve başlayan bekçiler, harbiyeli öğrenciler ile sınıflarını temsilen farklı rütbede askerlerin de yer aldığı çok sayıda isim hazır bulundu.

Yabancı konuklar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının simültane tercümesi yapıldı. Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Takımı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Takımı ile TSK Armoni Mızıkası, marş ve müzik dinletisi sundu.