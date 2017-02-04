"Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konferansı

AKSARAY (AA)- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ana fikrini Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığı darbe girişiminin oluşturduğunu belirterek, "Bu darbe Türkiye'nin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını gösterdi. Türkiye'nin bir daha böyle darbe girişimlerine maruz kalmaması için bu sistem değişikliğinin şart olduğu düşüncesindeyiz" dedi.

Yayman AK Parti Aksaray İl Başkanlığının, Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlediği "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Yayman, mevcut parlamenter sistemin her 10 yılda bir darbelerin yaşandığı sistemin adı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin demokrasi tarihinin aslında bir askeri darbeler tarihi olduğunu dile getiren Yayman, "Bu sistem, Türkiye'de darbelere, vesayete yol açtı. Bu sistem, milletle devlet arasında bariyerlerin, engellerin kurulmasına yol açtı. Kendi milletini başı örtülü, dindar, alevi, Arap olduğu için yada sosyal demokrat olduğu için maalesef tehdit olarak görüyordu. Buna karşı da kendi devletine kırgın olanlar vardı. Biz Cumhurbaşkanlığı sistemini kendi devletine kırgın olan ve kendi milletini tehdit olarak gören sistemin değişmesi olarak görüyoruz." diye konuştu.

- "Seçilen kişi 'dediğim dedik' diyemez"

Başkanlık sisteminin ilk kez ortaya çıkan bir sistem olmadığını aktaran Yayman, geçmiş dönemde birçok Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından sistemin gündeme getirildiğini ifade etti.

Mevcut sistemin Türkiye'nin sorunlarını çözmekte yeterli olmadığını vurgulayan Yayman, şöyle konuştu:

"Mevcut sistemin günahı çok fazla. Bu sistem, insanları sağcı solcu, dindar laikçi, Kürt ,Türk, Alevi Sünni diye kamplara bölen ve kardeş kavgası çıkartan bir sistem. Başkanlık sisteminde ise böyle bir kavga artık olmayacak. Çünkü yüzde 51 oy almak için herkesi, Mevlana gibi kucaklamak zorundasın. Somuncu Baba gibi gel demek durumundasın. Yani herkes bu sistemin içinde uzlaşmak zorunda. Seçilen kişi 'dediğim dedik' diyemez. Derse o zaman zaten tek başına iktidar olamaz."

Cumhurbaşkanlığı sisteminin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini belirten Yayman, "Biz Cumhurbaşkanlığı sistemini 'seni Başkan yaptırmayacağız' diyen o hainlere karşı, milletçe 'seni Cumhurbaşkanı yapacağız' demek için istiyoruz. BBu Cumhurbaşkanlığı sisteminin ana fikrini Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığı darbe girişimi oluşturmuştur. Bu darbe Türkiye'nin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını gösterdi. Türkiye'nin bir daha böyle darbe girişimlerine maruz kalmaması için bu sistem değişikliğinin şart olduğu düşüncesindeyiz." dedi.

Konferansa, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay ve partililer katıldı.