Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bizim çağrımız referandum kararından derhal vazgeçmeleri

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IKBY'deki referandum kararına ilişkin, "Bizim çağrımız, bu referandum kararından derhal vazgeçmeleri ve Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik adımların atılması olacaktır." dedi.

Kalın, "Hem Irak'ın bütünüyle hem Bağdat hem Erbil ile iyi ilişkiler içerisinde olduk. Bunu da muhafaza etmek arzusundayız. Ama bir referandum kararının mutlaka ve mutlaka sonuçları olacaktır. Dolayısıyla Erbil'den beklentimiz bu uyarımıza kulak kabartmalarıdır." diye konuştu.

'İnşallah Alman siyaseti tekrar aklıselim ile hareket eder'

"İç siyaset malzemesi yaparak Türkiye gibi bir ülkeyi karşısına almak, ne Alman siyasetinin ne Alman devletinin menfaatinedir." diye Kalın, "İnşallah bu seçim sürecinden sonra Alman siyaseti tekrar aklıselim ile hareket eder ve Türkiye gibi önemli bir ülkeyi kaybetmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmazlar." ifadesini kullandı.

'Ölüye saygı bizim inancımızın en temel unsurlarından bir tanesidir'

Kalın, Aysel Tuğluk'un annesinin cenaze töreninde yaşananlar konusunda, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı adına bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade etmek isterim. Bu gayriinsani tutumu kabullenmek mümkün değildir. Bu, bizim inanç değerlerimizle, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur, çirkin bir yaklaşımdır. Ölüye saygı bizim inancımızın, medeniyetimizin en temel unsurlarından bir tanesidir. Bir cenaze töreninde bu tür hadiselerin yaşanmasını telin ettiğimizi ifade etmek isterim."

'Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın BMGK marjında görüşmesi olacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir görüşmesi olacak. Şu anda gün ve saati üzerinde çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla ilgili iddianame

Kalın, Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla ilgili iddianame konusunda, Ortada çok açık bir güvenlik zaafı varken bizim korumalarımızın görevlerini yerine getirdiği için böyle bir dava konusu yapılması asla kabul edilebilir bir şey değildir. Washington Emniyet Müdürlüğünün, bu davayı açan kişilerin öncelikle bunun hesabını vermesi gerekir."