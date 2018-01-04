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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın France 24'e konuştu

- İbrahim Kalın: - "Türkiye olarak AB üyeliğini bir stratejik hedef olarak görüyoruz. Ancak son yıllarda bu konuda farklı sebeplerle çok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sıkıntıları aşmak, yeni bir sayfa açmak ve yeni fasılların açılmasını sağlamak istiyoruz" - "Siyasi geçişe yönelik çalışmalar devam ederken, Astana ve Cenevre süreçlerini birbirine daha yaklaştırmaya ve bunları Birleşmiş Milletler şemsiyesinin altına yerleştirmeye gayret ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın France 24'e konuştu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye olarak Avrupa Birliği (AB) üyeliğini bir stratejik hedef olarak görüyoruz. Ancak son yıllarda bu konuda farklı sebeplerle çok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sıkıntıları aşmak, yeni bir sayfa açmak ve yeni fasılların açılmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti öncesi France 24'e açıklamalarda bulundu.

Fransa ziyaretinde Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alınacağını belirten Kalın, "Siyasi geçişe yönelik çalışmalar devam ederken, Astana ve Cenevre süreçlerini birbirine daha yaklaştırmaya ve bunları Birleşmiş Milletler şemsiyesinin altına yerleştirmeye gayret ediyoruz. Ziyaret kapsamında bu konuyu görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Irak'taki güvenlik koşulları ve terörle mücadele gibi diğer bölgesel meselelerin de Paris'te konuşulacağını kaydetti.

Türkiye-AB ilişkileri hakkında bir soruya yanıt veren Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak AB üyeliğini bir stratejik hedef olarak görüyoruz. Ancak son yıllarda bu konuda farklı sebeplerle çok fazla ilerleme kaydedilemedi. Bu sıkıntıları aşmak, yeni bir sayfa açmak ve yeni fasılların açılmasını sağlamak istiyoruz."

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