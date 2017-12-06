Davutoğlu'ndan açıklama

ANKARA (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun basın ofisinden, "Amerika'da bir davada sanık iken tanık olarak ifade veren şahsın herhangi bir güvence talebi Sayın Davutoğlu döneminde Başbakanlığa intikal etmemiş, kendisinden böyle bir talepte bulunulmamıştır." açıklamasında bulunuldu.

Davutoğlu'nun Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "marjinal ve Türkiye dışındaki odakların Türkiye'ye dönük operasyonlarına araç olması ile maruf" bir gazetede yer alan temelsiz ve maksatlı bir iddianın, daha sonra bazı siyasilere de dayanarak diğer basın organlarında gündeme getirildiği belirtildi.

Eski Başbakan Davutoğlu'nu tanıyanlarca asla ciddiye alınmayacak hayal ürünü senaryoların art niyetli kişilerce istismar edilmeye devam edilmesi üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu ifade edilen açıklamada, "Amerika’da bir davada sanık iken tanık olarak ifade veren şahsın herhangi bir güvence talebi Sayın Davutoğlu döneminde Başbakanlığa intikal etmemiş, kendisinden böyle bir talepte bulunulmamıştır. Ayrıca Sayın Davutoğlu’nun anılan şahısla 17-25 Aralık'tan önce de sonra da doğrudan ya da dolaylı hiçbir teması, görüşmesi, iletişimi gerçekleşmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’yi daha önce farklı süreçlerle hedef alanların mevcut davayı da ülkemiz aleyhine kullanmak, milli iradeyi operasyonel amaçlarla tahakküm altına almak niyetlerine karşı uyanık olmak herkesin ortak vazifesidir. Sayın Davutoğlu'nun 17-25 Aralık’taki darbe girişimine karşı tavrı da bu konulardaki ilkesel tutumu da dün nasılsa bugün de öyledir ve aziz milletimizin malumudur. Daha önce hain FETÖ'nün itibar suikastlarının ve kumpaslarının sonuçları ortada iken aynı yöntemlerle siyasi, ekonomik operasyonlar yapılması FETÖ'cülüğün başka bir türüdür ve bu operasyonlara karşı herkesin dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir."