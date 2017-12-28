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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Gümüşhane'de

- Uysal: - "Bugün mesele devlet, memleket ise bizim durduğumuz yer bellidir, devletimizin yanıdır"

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Gümüşhane'de

GÜMÜŞHANE (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bugün mesele devlet, memleket ise bizim durduğumuz yer bellidir, devletimizin yanıdır." dedi.

Uysal, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen DP Gümüşhane İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi reklam arası görenlerin büyük geçmişini anlama imkanlarının olmadığını belirtti.

Türkiye'nin sırtını büyük geçmişine dayayarak geleceğini inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, "Bugün mesele devlet, memleket ise bizim durduğumuz yer bellidir, devletimizin yandır. Bugün bir asır sonra bulunduğumuz coğrafyada yeniden bu bölgeye deli gömleği giydirilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Büyük Türkiye'yi bu cendereden çıkarmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Uysal, Filistin'de yaşanan olaylara değinerek, meselenin bütün Ortadoğu coğrafyasında istikrarsızlığın, çatışmaların kaynağı haline geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin tesadüf olmadığına işaret eden Uysal, şunları kaydetti:

"Bu noktada Türkiye'nin kararlı bir duruşu var. Dün olduğu gibi bugün de doğruya doğru diyoruz. Milletimiz adına, devletimiz adına kararlılık gösteren Cumhurbaşkanına ve hükümetine desteğimizi sunuyoruz. ABD'nin, müttefiki olan Türkiye'nin terörist ilan ettiği PYD'yi müttefik haline getirmesini kabul edemeyiz."

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin UysalGümüşhane
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