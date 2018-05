DERSİAD'dan Cumhur İttifakı'na destek - Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çınar: - "Cumhur ittifakını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canıgönülden destekleyeceğiz" - "Milli ve manevi değerlerimize saldıranların her daim karşısında dimdik duracağız"

İSTANBUL (AA) - Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Başkanı Mustafa Çınar, 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin, "Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canıgönülden destekleyeceğiz." dedi.

Çınar, düzenlediği basın toplantısında, her daim hakkın ve doğrunun yanında olan Türk milletinin, bugüne kadar birçok meselenin inanç, samimiyet ve gayretle üstesinden geldiğini, gelmeye de devam edeceğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin; Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, Türk milletinin topyekun kıyamı ve dik duruşu ile başarısızlığa uğratıldığını belirten Çınar, hainlerin kötü emellerinin boşa çıkartıldığını kaydetti.

Çınar, "Sonraki süreç, birçok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin inşasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Türk milleti, darbe gecesi göstermiş olduğu kahramanlık ile istiklal ve istikbal mücadelesine sahip çıkmıştır. Bundan sonraki süreçlerde de hainlerin, zalimlerin karşısında tek yürek olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliği ile zayıf bir yönetim sistemi olarak görülen parlamenter sistemden daha kuvvetli ve daha hızlı yönetim aracı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini belirten Çınar, "Bununla birlikte halihazırda uygulamalar arasındaki çelişkilerin giderilmesi anlamında da bir an evvel sistemin tam olarak işlerlik kazanması ülkemiz için büyük ehemmiyet arz etmektedir." dedi.



- "Güçlü Türkiye yönetiminin olması zorunludur"



Mustafa Çınar, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda coğrafyamızdaki ve özellikle yanı başımızda bulunan Suriye'deki gelişmelerin, uluslararası mekanizmalardaki bakış açısı değişikliklerinin, stratejik ortaklıkların farklı boyutlar kazanmasının yanında ekonomik baskıların bertaraf edilmesi, makroekonomik dengelerin değişmesi ile yatırımların hız kazanması adına 24 Haziran 2018 tarihinde seçim kararı alınmış olmasının, ülkemiz ve milletimiz adına isabetli bir karar olduğunu teyit etmek isteriz.

Temel düstur olarak 'tek millet', 'tek bayrak', 'tek vatan', 'tek devlet' ilkesince siyaset üretilmesi, her yönden tam bağımsız bir Türkiye'nin tesis edilmesi adına tüm dünyada hızlı değişen ekonomik ve politik tavırlara karşı ülkemizin menfaat ve bağımsızlığını koruyabilecek, 16 yıllık istikrarı muhafaza edecek iktidarın devamına ihtiyacımız bulunmaktadır. Türkiye'ye karşı okyanus ötesinden yönelen tehdit ve Avrupa'dan yapılan baskılara karşı 'dünya beşten büyüktür' diyerek yerinde ve sağlam bir duruş sergileyeceğine inandığımız parlamentosu ile güçlü Türkiye yönetiminin olması zorunludur."



- "Milli ve manevi değerlerimize saldıranların karşısında dimdik duracağız"



DERSİAD Başkanı Çınar, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlerin Türkiye'ye ve tüm mazlum milletlere umut olmasını temenni ettiğini, tüm ihanet ve düşman cephelerinin yıkılacağı, daha fazla ferah ve özgürlük döneminin başlayacağı bir milat olması yönünde iradelerini ortaya koyacaklarını, bu minvalde Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canıgönülden destekleyeceklerini bildirdi.

Çınar, "Erdemi, hakkın yanında olmayı, haksızlığa karşı durmayı, insani değerleri, vatana, millete, milli ve manevi değerlere sahip çıkmayı kendine ilke edinen iş adamları olarak, ahdimiz olsun ki, milli ve manevi değerlerimize saldıranların her daim karşısında dimdik duracağız. Malımız ve canımız pahasına bu vatana sahip çıkacağız. Vatan, millet ve din düşmanlarına fırsat vermeyeceğiz. Vatan, millet, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkanların, her daim yanında ve destekçisi olacağız. Hakkı savunanların gayretlerine güç katacağız. Vatana, millete, maddi, manevi, milli değerlerimize, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkacak nesillerin yetişmesine gayret edenlerin yanında ve hizmetkarı olacağız." ifadelerini kullandı.