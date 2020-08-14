DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven Oldu

DEVA Partisi, Ankara Kurucu İl Başkanı olarak Ali Güven’i görevlendirdiğini açıkladı.

09 Mart 2020 günü kurulan DEVA Partisi, kuruluş süreci pandemi dönemine denk gelmiş olmasına rağmen hızla teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor. Bugüne dek 63 şehrin il kurucu heyetlerini açıklayan DEVA Partisi, 12 Ağustos günü Ankara kurucu heyetini belirledi.

Kurucu başkan olarak görevlendirilen ve elektrik elektronik mühendisi olan Ali Güven, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Elektrik bölümünün ardından Atılım Üniversitesi Elektrik Elektronik lisansını tamamlayıp Ufuk Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 01.09.1979 doğumlu Güven, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD), Ankaragücü Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu gibi çeşitli sivil toplum faaliyetlerinde aktif yer almaktadır. Siyasete genç yaşta AK Parti’de başlayan Ali Güven en son 2014-2018 yılları arasında AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Tüzüğünde %35 cinsiyet, %20 genç kotası olan DEVA Partisi Ankara kurucu heyeti de gençlerin ağırlıklı olduğu bir ekip olmasının yanında dört kadın kurucu üyeye sahip.

Genel Başkan Ali Babacan tarafından görevlendirilen Ali Güven başkanlığındaki heyette Ayşe Arslan Köprülü, Eşref Dağ, Fatih Demir, Hale Bumin Karay, Hamza Aydoğdu, Mehmet Efe Başdoğan, Nezaket Sırım, Orhan Sarıtaş, Tuğba Erdoğan, Yakup Engin, Yunus Keleş de yer alıyor.

