TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhur ittifakı" açıklamasına ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği ittifak sistemini gerçekleştirebilmek için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu anlaşılıyor." dedi.

Elitaş, Parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Kasım 2019 yılında yapılacak seçimler konusunda, seçim sistemi, seçim barajı veya seçim ittifakının şu anda görüşülmesinin erken olduğunu söyledi.

Bu konuyla ilgili bir görüş ve fikir beyan edebilmek, beyin jimnastiği yapabilmek için önce bu konunun kamuoyunda ve siyasi partilerde konuşulması ve tartışılması gerektiğini vurgulayan Elitaş, "Şu andaki duruma göre, Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği ittifak sistemini gerçekleştirebilmek için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu anlaşılıyor ama Bahçeli'nin ne ifade ettiğini tam olarak bilmediğimizden dolayı, bu konuda sadece 'MHP'nin bir görüşü' diye değerlendirmek gerekir." dedi.

Mustafa Elitaş, bütün siyasi partilerin bu konudaki görüşlerinin kendileri için değerli olduğunu kaydetti.

7 Ağustos'ta milli birliği ve beraberliği gösteren gruplar içerisinden AK Parti ile MHP'nin, 15 Temmuz darbe girişimine birlikte karşı durmayı ilke edindiğini belirten Elitaş, 7 Ağustos ruhundan da herhangi bir şekilde taviz vermeden birlikte hareket etme örneğini bugüne kadar gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de beyan ettiği gibi, 3 Kasım 2019'a kadar AK Parti-MHP ittifakının devam edeceğini dile getiren Elitaş, "Umarım ve dilerim ki iki siyasi parti, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için böyle bir birlikteliği aynı şekilde devam ettirir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, seçimlerden 3 ya da 4 ay önce seçim sistemiyle ilgili yapılacak değişikliğin uygulanma imkanına sahip olduğuna dikkati çekerek, "3 Kasım seçimlerine iki yıla yakın bir zaman var. Bugünden bu konuların masaya yatırılıp, 'haydi şöyle çözelim' denilmesi yerine sadece görüş beyan etmek ve bu görüşlerin de kamuoyunda tartışılması daha uygun olur." ifadelerini kullandı.



