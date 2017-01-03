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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

Çavuşoğlu, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, editör ve muhabirlerin sorularını yanıtlayacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun gündeme ilişkin açıklamaları AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Twitter hesabı "@anadoluajansi" üzerinden anlık yayımlanacak.

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