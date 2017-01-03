ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.
Çavuşoğlu, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, editör ve muhabirlerin sorularını yanıtlayacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun gündeme ilişkin açıklamaları AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Twitter hesabı "@anadoluajansi" üzerinden anlık yayımlanacak.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olacak.
03 Ocak 2017 Salı 18:58
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.