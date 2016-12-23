Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz her şartta, zor şartlarda da ülkemizi bu zorluktan çıkarmak için ekonomimize ağırlık vereceğiz, aynı şekilde eğitime daha çok önem vereceğiz, sanata daha çok önem vereceğiz." dedi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde kurduğu sanat merkezinin açılışında konuşan Çavuşoğlu, anlamlı bir açılış yaptıklarını belirterek, bugün için Katar'daki programının iptal olduğunu ve sanat akademisinin açılışına severek katıldığını söyledi.

Sümer Ezgü'nün Anadolu türküleri dahil, tüm coğrafyanın türkülerini sevdirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, müziğin her türlüsünü sevdiklerini ve saygı duyduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Biz Anadolu çocuklarıyız. Dolayısıyla türküyle büyüdüğümüz için türküye de özel ilgimiz, sevgimiz var. Küçüklüğümüzde plaklar vardı, onun etrafında televizyonun karşısında birleşir gibi otururduk. O plaklar çalardı, arada çizilen yerlerden cızırtı sesi gelirdi. O günden bu yana türkülerle yoğrulduk ama Sümer Ezgü'nün türküleri sayesinde Anadolu'dan geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık." diye konuştu.

Açılışı yapılan sanat akademisinde, sanatçı Ezgü'nün 7'den 70'e ilgi duyan yerli ve yabancı herkese sanatı öğreteceğini belirten Çavuşoğlu, "Sümer ağabey dedi ki 'Şehitlerimiz var, ülkemize yönelik saldırılar var.' Esasen bunların hepsi bizi daha da güçlendiriyor. Milli birlik, beraberliğimizi artırıyor. Biz her şartta, zor şartlarda da ülkemizi bu zorluktan çıkarmak için ekonomimize ağırlık vereceğiz. Aynı şekilde eğitime, sanata daha çok önem vereceğiz." dedi.

Her alanda Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, nesillere Türk halk müziği başta olmak üzere sanatın öğretileceğini anlattı.

Çavuşoğlu, Sümer Ezgü'nün çocuklara türküyü sevdirmek için hazırladığı projeye gereken desteği vereceklerini ve çocukların Anadolu'dan geldiğini unutmayacağını belirtti.

- "Geleceğin tohumunu ekiyoruz"

Sanatçı Sümer Ezgü de "Şehitlerimiz olduğu günde daha çok birlik beraberlik duygusuna ihtiyacımız var. Ülkenin birliğe ve sanata ihtiyacı var." diye konuştu.

Sanat merkezinde geleceğin tohumlarını ektiklerini vurgulayan Ezgü, kendi milli kültürünü tanıyan, dünya ile entegre, ülkesine hainlik yapmayan, gelişim için ülke için çalışan, çaba sarfeden yeni nesiller adına bir okul açtıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu ve beraberindekiler sanat merkezinin açılışını yaparak, merkezi gezdi.