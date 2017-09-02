Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslümanların zulüm altında olduğunu belirterek, "İki hafta sonra New York'ta Müslüman ülkelerin liderleri, uluslararası örgütler, BM Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ve BM genel sekreteri ve diğer liderlerle toplantı yapıp bu işi çözmemiz lazım." dedi.

Çavuşoğlu, partisinin Kumluca İlçe Başkanlığınca 50. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında, konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Kumlucalılara selamını ileterek başladı.

Bayramların birlik ve beraberliğe vesile olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Kumluca'daki programda tüm siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığını dile getirdi.

Siyaseti hizmet için bir araç kabul ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, farklı siyasi partilerden olmalarına rağmen birbirlerinin görüşlerine, inançlarına saygı duyacaklarını, mesele Türkiye, Antalya olunca birleşmesini bileceklerini vurguladı. "Yabancılara Türkiye'ye şikayet etmek olmaz" diyen Çavuşoğlu, kendi aralarında tartışmaları gerektiğini ama söz konusu Türkiye olduğunda tek yürek olmayı başarmaları gerektiğini dile getirdi.

Kentlere şehir hastaneleri yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Antalya'ya da bin 500 yataklı şehir hastanesi açacaklarını, araziyle ilgili sorunların çözüldüğünü, yakın zamanda ihaleye çıkacaklarını kaydetti.

Batı Antalya'ya havalimanı yaparak bölgenin tarımın başkenti olmasının yanı sıra turizmde de ön plana çıkmasını istediklerine işaret eden Çavuşoğlu, bölgeye bir de üniversite kazandırmak istediklerini vurguladı.

- "Bu vatan topraklarına göz dikenlerin gözü oyulur"

Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen yoluna emin adımlarla devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, bölgelerinde sürekli krizler olduğunu, dünyadaki problemlerin yarısının ve en ciddilerinin bu bölgede bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüm bunlara rağmen istikrarlı şekilde yoluna devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "15 yıl Türkiye için kolay olmadı. Terör belasıyla mücadele ediyoruz. Terörün her türlüsüyle yaptığımız mücadelemizde başarılı oluyoruz. Teröristleri dağlardaki yaşadıkları inlerine gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Bu vatan topraklarına göz dikenlerin gözü oyulur. Türkiye geçen yıl hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bütün sıkıntılara rağmen Türkiye bu sene ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu bir rekor. Dünyada yüzde 2'nin üzerinde büyüdükleri zaman 'Büyük bir oran' olarak görüyorlar. Kişi başına düşen milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolara çıkarmak yetmez, milli geliri 30-40 bin dolara çıkartmamız lazım." diye konuştu.

"Türkiye'ye başkanlık sistemi gelince istikrar gelecek" dediklerini anımsatan Çavuşoğlu, istikrarın ekonomide görüldüğünü, ekonomi için en önemli şartın istikrar olduğunu bildirdi.

'Koalisyon mu gelecek, o mu olacak, şu mu olacak?' sürecini milletin istemediğini aktaran Çavuşoğlu, "İstikrarla beraber güçlü olmamız lazım. Mücadelemizi her alanda sürdürüyoruz. Diplomasiyi işletiyoruz. Ne kadar gücünüz varsa o kadar söz sahibi olursunuz, hakkınızı o derece alabilirsiniz, mazlumların hakkını savunursunuz. Hamasetle olmaz." dedi.

- "Bu işi çözmemiz lazım"

Çavuşoğlu, dünyada Arakan'daki Müslümanlara kendilerinden fazla hassasiyet gösteren olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok Müslüman ülke var. Nerede onlar, niye sesleri çıkmıyor? Herkes birbiriyle uğraşıyor, birbirini boğmaya çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında. Neden birlik beraberlik içinde hareket etmiyoruz? Sorunları çözmek için neden çaba sarf etmiyoruz? Oradaki kardeşlerimize 70 milyon dolardan fazla yardım ulaştırdık. Yardım ulaştırmak yetmez. İki hafta sonra New York'ta Müslüman ülkelerin liderleri, uluslararası örgütler, BM Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ve BM genel sekreteri ve diğer liderlerle toplantı yapıp bu işi çözmemiz lazım."

- "Çok güçlü bir ülke olmalıyız"

İki hafta önce Irak'a gittiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Erbil'e gittim, mesajlarımızı verdim. Referandumun ne kadar yanlış olduğunu söyledim. Buradaki Türkmen kardeşlerimizle bir araya geldik. Türkmenler "Bize daha fazla okul, hastane yapın' diyor. Çocuklarına daha fazla burs istiyorlar. Güçlü olmasak, ekonomimiz iyi olmasa biz bunların altından kalkabilir miyiz? İnsani yardımlarda ABD'den sonra ikinci ülkeyiz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama 6 milyar dolarla en fazla insani yardım yapan ikinci ülkeyiz. ABD, 6,3 milyar dolar ile birinci sırada. Bu sene Amerika'yı da geçeriz. Milli gelire göre oranla ise dünyanın açık ara birinci ülkesiyiz. Biz böyle bir milletiz. Ümmetin de soydaşlarımızın da tüm dünya mazlumlarının da bizden beklentisi var. O yüzden çok güçlü bir ülke olmalıyız."

Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Atatürk'ün Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesinin üstü' demiş. Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında ise 'Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesi üstüne biz ulaştıracağız' diyor. Ejdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkarak hedeflere ulaşmamız lazım. Bunu biz başaracağız. Millet olarak başaracağız. Daha çok çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde olup, yılmayacağız, karamsarlığa kapılmayıp aydınlık günlere yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Çavuşoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı. Programa Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu ve MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ile vatandaşlar katıldı.















