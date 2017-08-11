Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ziyaretin önerisini biz yaptık

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO üssüne ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaretin önerisini biz yaptık. Burada yasak kalktığı için başından beri bu şekilde öneri yaptık." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamlığı ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin "8 Alman parlamenter Konya'daki NATO Üssü'nü ziyaret edecek. Üsler konusunda Alman parlamenterlere izin yasağı kalktı mı?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, İncirlik Üssü ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm üslerin Türkiye'nin kendi üssü olduğunu, ancak bazılarının ortak kullanıldığını belirtti.

İncirlik Üssü için daha önce Alman parlamenterlerin ziyaretine izin verilmediğini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Daha sonra Salzburg'da ve Brüksel'de NATO Zirvesi kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi (Angela) Merkel görüşmesinde 'İncirlik mümkün değil, ama milletvekilleriniz Konya NATO Üssü'ne gelebilir.' dedik. Bu işin organizasyonunu da iki ülke olarak NATO'nun kendisine verdik. NATO Genel Sekreteri ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile beraber görüşmelerde bulunduk ve 'organize edin' dedik. Dolayısıyla bu ziyaretin önerisini biz yaptık. Burada yasak kalktığı için başından beri bu şekilde öneri yaptık. Şimdi NATO tarihi belirledi. Böyle bir heyet geliyor. Konya'daki NATO Üssü'nde biliyorsunuz DEAŞ'e karşı mücadelede NATO müttefiki ülkelerden birimler var. Sadece uçaklar değil, askerler de var. Böyle bir ziyareti zaten başında uygun görmüştük. İncirlik'i uygun görmedik, Konya'yı uygun gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatlarıyla."

Alman parlamenterin sözleri

Bir basın mensubunun "Alman Parlamenter Alexander Neu, "Türkiye'ye gitmekten korkuyorum, çünkü beni Türkiye Cumhuriyeti PKK ile özdeşleştiriyor. Türkiye'den Almanya'ya dönme garantisi istiyorum." ifadelerini anımsatması üzerine değerlendirme yapması istenen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelecek parlamenterlere Alman Meclisi'ndeki savunma komisyonunun karar vereceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'ye gelecek milletvekillerinin kim olacağının kararını biz veremeyiz. Bizde de herhangi bir konuda heyet oluşturulacaksa TBMM'deki siyasi partilerin önerdiği kişilerden oluşan bir heyet olur. Dolayısıyla her ülke kendi heyetini oluşturur. Fakat burada o milletvekilinin söylediğini iddia ettiğiniz sözleri ben duymadım. Fakat yani ne diyebilirim, saçmalamış." diye konuştu.

"CHP'nin içinde DHKP-C'li, PKK sempatizanı var"

Almanya'dan her yıl 5 milyonun üzerinde kişinin Türkiye'ye tatil için geldiğini, ticaret ve yatırım için geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, uluslararası hukuka, evrensel hukuka saygılı bir ülke olduğunu vurguladı.

Söz konusu milletvekilinin de kendi parlamentosu gönderirse NATO marjında ziyaretini yaparak, dönebileceğini anlatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ama şu bir gerçek ki Almanya parlamentosunda PKK'ya destek veren milletvekilleri var. PKK'nın terör listesinden çıkması için çaba sarf eden milletvekilleri var ve bunlar da genellikle sol partilerdir. Yani Almanya'daki Yeşil Partisi, sosyal demokrat partiden aşırı uçtan olanlar var. Nasıl bizim CHP'nin içinde DHKP-C'li, PKK sempatizanı milletvekilleri var. Aynı şekilde orada da sosyal demokrat içinde uç oluyor. Tabii CHP'nin içindekiler ön seçimle oralara geldiler. Bunlar var. Bunları daha önce söylediğimizde tepki gösteriyorlar ama bu doğru. Bu tür milletvekilleri Almanya'da da var."

Avrupa'da ciddi bir tartışma bulunduğunu, bu tartışmalar neticesinde AB normları oluşabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yani PKK gibi terör örgütlerinin sembolleri olan o paçavraların gösterilmesi, DEAŞ'e de izin veriliyor ve bunlarla gösteri yapılmaması konusunda bir norm oluşabilir. Hatta bir hukuki süreç de başlayabilir. Bununla ilgili AB'den bize özellikle üst düzey yöneticilerden komiserlerden bilgi aktarıldı. Bu tür terör örgütlerine demokrasinin beşiği diye iddialı bir şekilde ortaya çıkan Avrupa'nın artık mesafe koyması gerekiyor. Bunlara destek vermemesi gerekiyor."

Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerginlik

Çavuşoğlu, Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerginliğin de tüm dünyayı etkilediğini, ekonomik anlamda etkilenilmemesi için Türkiye'nin her türlü tedbiri aldığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu bakımdan ciddi bir sıkıntı olmaz, ama esas bu konunun kendisi ciddi bir sıkıntı. Bu başka şeye benzemez. Nükleer silahlarla restleşme çocuk oyuncağı değildir. Bir an önce bu ülkelerin aklıselim bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Kuzey Kore'nin bu tür denemelerini şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları da destekliyoruz. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı ile Filipinler'de ayaküstü birkaç dakika sohbet etme imkanı bulduk. Dostane tavsiyelerimizi kendilerine söyledik. Bu gerginliğin kimseye faydası yok. Kendilerine de faydası yok." diye konuştu.



Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu, Süleyman Elçin, Mustafa Kurt