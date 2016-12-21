Diyarbakır Cezaevi Alt Komisyonu

TBMM (AA) - Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Diyarbakır Beş No'lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu, mahkumların avukatlığını yapan Cemşit Bilek'i dinledi.

Komisyon, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu başkanlığında toplandı.

Komisyona bilgi veren Cemşit Bilek,12 Eylül askeri darbesi döneminde avukatlık yaptığını belirterek, Olağanüstü hal (OHAL) ve sıkıyönetim koşullarında mahkumların haklarının kısıtlandığını bu uygulamaların son 10-15 yılda ortadan kalktığını anlattı.

Siyaset ile ilgisi olmayan arkadaşlarının da Diyarbakır Cezaevinde tutuklandığını kaydeden Bilek, cezaevindeki şartları gören arkadaşlarının, işkencelere maruz kalmamak için hazırlanan ifade tutanaklarını imzaladıklarını bildirdi.

Gözaltı süresinin 90 gün olduğunu ve ailelerin cezaevindeki yakınlarından haber alamadıklarını ifade eden Bilek, bazılarının işkenceye bağlı olarak felç kaldığını ve bu dosyaları yetkililere ulaştırmasına rağmen bir sonuç alamadığını aktardı.

Avukat olarak çalışma şartlarının da çok zor olduğuna işaret eden Bilek, sanık avukatlarına dağıtılan iddianamelerin bir gün sonra yapılan baskınlarla avukat ofislerinden tekrar toplandığını belirtti.

Bilek, Turgut Özal'ın iktidara gelmesi ile cezaevindeki bu uygulamaların kalkmaya başladığını, ancak bu kez de terör örgütü PKK'nın üyelerinin koğuşlarda baskı yapmaya başladığını vurguladı.