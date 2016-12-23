Doğalgaz depolama yatırımları açılış töreni

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kilis'e bomba düştüğü zaman 'Neredesin hükümet, neredesin ey devlet?' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğin zaman da bu sefer de 'Dünyayı biz mi kurtaracağız?' Bunlar ne saf insanlar. Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir açıklamayı başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman 'Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz.' dedik. İşte şimdi El Bab neredeyse hallolmak üzere ve silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusu'yla beraber orayı da hallediyor." dedi.

Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki doğalgaz depolama yatırımları açılış töreninde yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen projelerin ancak ekip çalışmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

"Bu işler gerçekten aşkla olur, sevda ile olur. Eğer aşkınız yoksa, sevdanız yoksa, derdiniz yoksa bunların hiçbiri olmaz." diyen Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, BOTAŞ, özel sektör kuruluşları ve uluslararası muhataplarla birlikte, söz konusu projeleri daha da ileriye taşımakta kararlı olduklarını vurguladı.

Dünyanın en büyük kuruluşlarına bakıldığında finans, enerji ve bilişim şirketlerinin öne çıktığını dile getiren Erdoğan, "Bu tablonun bize verdiği mesaj çok açıktır. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmek, hedeflerimizi gerçekleştirecek güce ve imkanlara kavuşmak istiyorsak, bu sektörlerde söz sahibi olmalıyız. Esasen üretime dayalı sektörlerle birlikte değerlendirdiğimizde, bunların hepsi de birbirini besleyen, birbirini destekleyen alanlardır. Enerjiden kazandığınızla finans sektörünüzü, oradan elde ettiğiniz güçle üretim sektörlerini, bu şekilde ortaya çıkan sinerjiyle istihdam ve refahı beslemeniz mümkün hale geliyor." ifadelerini kullandı.

- "Bu oyunları da deşifre ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin petrolü, doğalgazı olmadığını, ancak çok daha önemli bir avantajı olduğuna dikkati çekerek, "Biz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Buna inanıyoruz." dedi.

Ekonominin en önemli unsurunun genç insan gücü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ekonomide diğerleri, insanın türevidir. Emek, insanın türevidir, insan varsa emek var. Sermaye, insanın türevidir, insan varsa sermaye var. Eğer insan yoksa bunların hiçbiri yok. Alın terimizi, azmimizi, bilgimizi, hepsinden önemlisi birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyarak bu hedefe ulaşabiliriz. Türkiye'nin geçtiğimiz 14 yılı, bu bakımdan tarihinin en çarpıcı başarı hikayesidir. Bu başarının temelinde iki unsur var. Biri istikrardır, bir güvendir.

Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar, hep bu istikrar ve güven iklimini zedelemeye yöneliktir. Türkiye'nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına, belirsizliğine mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz ve bu oyunları da deşifre ettik."

Erdoğan, son 3,5 yıldır kesintisiz bir şekilde sosyal çalkantıdan teröre, ekonomik krizden bölgesel çatışmalara kadar her türlü yol denendiği halde Türkiye'nin, kalkınma gündeminden asla kopmadığını vurguladı.

- "İş bilenin, kılıç kuşananındır"

Geçen salı günü Türkiye'nin en iftihar verici projelerinden biri olarak gördüğü, Avrasya Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman boğazda, Asya'dan Avrupa'ya iki geçiş vardı, fakat biz bu 14 yıla üç geçiş sığdırdık. Bunun bir tanesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür, bir tanesi denizin altından Marmaray'dır, bir tanesi de işte son olarak Avrasya Tüneli'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar dertli olursanız yapabileceğiniz işlerdir, aşık olursanız yapabileceğiniz işlerdir. Yani Türkiye yapar mı, yapar ve bu millet yapar mı, yapar ve bunları da yaptık. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Öyle paranız olduğu zaman yaparsınız, paranız olmadığı zaman ne olacak? Yine yaparsınız, neyle? Dedim ya güven. İşte verdiğimiz güvenle, bakın biz bu üç yatırımda da para vermedik. Para vermediğimiz gibi buradan sürekli olarak gelirimizi de alıyoruz ve alacağız. Mesele bu, iş bilenin, kılıç kuşananın. Böylece İstanbul'un iki yakasını, bir başka ifadeyle Avrupa ile Asya'yı beşinci defa birbirine bağlamış olduk."

- "İstanbul'dan İzmir'e 3 saatte geleceğiz"

Konuşmasında, çok daha sevindiği bir konuyu da paylaşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"O da İstanbul'u İzmir'e bağlamak. Nereden? İşte Körfez'den. Hamdolsun o da bitti. Osmangazi Köprüsü şu anda bizim iftihar vesilemiz. Oranın da açılışını yaptığımız zaman bir başka heyecan duyduk, bir başka aşk duyduk. Tamamıyla bittiği zaman İstanbul'dan İzmir'e 3 saatte geleceğiz. Zamanla yarışmak budur. 'Vakit nakittir.' diyorsunuz ya işte budur. Eğer bu olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Onun için de bu atılan adımların... Bu sabah gazetede okuyorum, çok enteresan, arkadaşına telefon ediyor, 'Bak çıktım geliyorum, çayı hazırla.' diyor. O da şaka yapıyor zannetti, 'Şaka yapmıyorum, Avrasya Tüneli'nden geliyorum. 5 dakika sonra oradayım.' diyor. Artık bu nükteler başladı. Hamdolsun bugünleri de gördük. Daha güzel günler olacak."

- Fırat Kalkanı Harekatı

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, bu terör belasını da evelallah toprağa gömeceğiz ve gömüyoruz." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin eleştirilere yanıt veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda El Bab, birileri kurusıkı atıyor, 'Dünyayı biz mi kurtaracağız?' diyor. Dünyayı kurtarma derdi değil bu. Kilis'e bomba düştüğü zaman 'Neredesin hükümet, neredesin ey devlet?' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğin zaman da bu sefer, 'Dünyayı biz mi kurtaracağız?' Bunlar ne saf insanlar. Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir açıklamayı ta başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman dedik 'Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz.' İşte şimdi El Bab, hamdolsun neredeyse hallolmak üzere ve Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu'yla beraber orayı da hallediyor."

- "Şirin'e ulaşıyoruz, dağları dele dele"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, yatırım bedeli 4 milyar lira olan baraj, sulama, içme suyu, taşkın koruma, ağaçlandırma, milli park gibi projelerden oluşan 151 eserin açılışını, Ankara'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bakanlıkların, belediyelerin, özel sektör kuruluşlarının yatırımlarını heyecanla takip ettiğini, zaman el verdiği ölçüde açılış törenlerine de katıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi inşallah pazartesi günü Kastamonu-Çankırı Ilgaz Tüneli'nin açılışı yapılacak. Toplamda, yanılmıyorsam gidiş, geliş 13 kilometreye yakın. Dağları deldik, yani Ferhat olursan Şirin'e gidersin. Biz Ferhat olduk, Ferhat. Millet de Şirin. Dolayısıyla Şirin'e ulaşıyoruz, dağları dele dele. Oralardan kış mevsiminde geçmek mümkün değildi ama şimdi Ilgaz Tüneli ile o dağ delindi ve rahat rahat oralardan geçme imkanı da olacak. Çünkü bizi 2023'e taşıyacak olan bu yatırımlardır, bu projelerdir. Onun için bir yandan terörle mücadeleyi sürdürürken, bölgemizdeki insani krizlerin çözümü için inisiyatif alırken, kalkınma gündemimizi de sıkı sıkıya takip edeceğiz. İşte bu sebeple bugün İzmir'deyim."

- "Sizler, bu ülkeye ve bu millete güvendiniz, elinizi taşın altına koydunuz"

Türkiye'nin, önünü kesmek, ayağına çelme takmak, ülkeyi yoldan çıkarmak isteyenlere inat, yatırımlarını devam ettiren iş adamlarına teşekkür eden Erdoğan, "Sizler, bu ülkeye ve bu millete güvendiniz, elinizi taşın altına koydunuz. Bu ülke de size gösterdiğiniz güvenin karşılığını ziyadesiyle verecektir. Milletimiz zor günlerinde yanında olanı da, ortadan kaybolanı da gayet iyi görüyor, notunu da ona göre veriyor. Emin olun 15 Temmuz'da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti yine istikbalinin inşası için gayret gösteren, risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini, Etki Limanı Yüzer LNG Depoloma ve Gazlaştırma Terminali ile Ege Gas Enerji Terminali ilave kapasitesi projesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak tamamladı.

- Notlar



Konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapasite artışı gerçekleştirilen Egegaz'ın tesisine canlı yayınla bağlandı.



Ardından Etki Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret AŞ tarafından 6 ayda devreye alınan ve 219 metre uzunluğundaki GDF Suez Neptune gemisinin kaptan köşküne canlı yayınla bağlanan Erdoğan, geminin kaptanından tesisin çalışma prensibiyle ilgili bilgi aldı.



Etki Liman Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, törenden sonra Erdoğan'a gök cisimlerinin yükseltisini ölçmekte ve denizcilikte yön ve zaman bulmakta kullanılan usturlap takdim etti.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a, Kalyoncu tarafından açılışı yapılan tesise doğalgaz veren GDF Suez Neptune gemisinin maketi hediye edildi.



Tören sonunda Erdoğan, Yıldırım ve beraberindeki bakanlarla kapasite artırımı için yapılan yatırımın açılışını gerçekleştirdi.

(Bitti)