Doğu ve Güneydoğu Anadolu Cazibe Merkezleri İstişare Toplantısı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, başkanlığında gerçekleştirilen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri İstişare Toplantısı"nda, özellikle terörle mücadele sırasında şehirlerde meydana gelen tahribatın hızla onarılması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri İstişare Toplantısı" yapıldı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cazibe merkezi olarak ilan edilen illerin milletvekilleri, il başkanları ve katkıda bulunacak illerin belediye başkanları katıldı.

Birçok kardeş belediyenin "cazibe merkezi" olarak ilan edilen illere yapacağı destek, tecrübe ve bilgi paylaşımı ile yatırım desteğinin görüşüldüğü toplantıda, bölgenin tüm sorunları masaya yatırıldı.

Başbakan Yıldırım'ın, imkanları çok olan belediyelerin az olan belediyelere katkıda bulunması yönünde talimat verdiği toplantıda, özellikle terörle mücadele sırasında şehirlerde meydana gelen tahribatın hızla onarılması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, bu yönde Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Van'ın ilçelerine katkıda bulunması, İstanbul Fatih Belediyesinin, Sur ilçesinin yeniden yapılanmasına katkı sağlaması gibi birçok destek görüşüldü.

Öte yandan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde elektrik kesintileri sorunu gibi tüm bölgeyi ilgilendiren sorunların çözümü için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Bölgedeki son durumun gözden geçirildiği toplantıda, bölgeye yeni yatırımlar da ele alındı.