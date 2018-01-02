KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye karşı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir." dedi.

Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanlığınca düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geride kalan 2017 yılını ülke, dünya ve Konya açısından değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

2017 yılının küresel olarak, özellikle Ortadoğu bölgesi için zorlu bir yıl olduğunu belirten Sorgun, yıl içinde Myanmar'da, Arakan'da, Kudüs'te, Suriye'de zulüm ve çatışmaların yaşandığını anımsattı.

Sorgun, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde neredeyse tüm dünyanın ABD ve İsrail'e karşı çıktığını vurgulayarak, "Genel Kurul'da 128 ülke bu karara karşı çıktı, 35 ülke çekimser kaldı. Aslında bir çoğu okyanusun ortasında birer adacık olan 9 ülke de bu kararın yanında yer aldı. Biz çekimser kalan 35 ülkeyi de bu karara karşı çıkan ülkeler sınıfında görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir çalışma temposuyla hem ülke içinde hem de ülke dışında oldukça aktif olduğunu ifade eden Sorgun, Erdoğan'ın 2017 yılında, yaptığı yurt dışı seyahatlerinin 144 bin kilometreye ulaştığına, bunun dünyanın çevresinde 4 kez tur atmak anlamına geldiğine dikkat çekti.

Yıl içinde ülke içinde önemli projelere imza attıklarının altını çizen Sorgun, "Yaklaşık 1 milyon kardeşimizi ilgilendiren taşeron problemi, KHK ile güzel bir şekilde çözülmüş oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Sorgun, muhalefetin asgari ücret düzenlemesine ilişkin bazı eleştirilerde bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sırtında yumurta küfesi olmayan, 2 bin lira da der, 3 bin lira da der, 5 bin lira da der. Ancak kendilerinin iktidarda olduğu 2000'lerin başına gittiğimizde, bir asgari ücret 97 dolar ediyordu. Şimdi bin 603 lira asgari ücret 421 dolar ediyor. En çok eleştirilen konulardan biri de akaryakıt fiyatlarının artması. 2001 yılında asgari ücretle kaç litre benzin alınabiliyorduysa, bugün en az 3,5 katı kadar benzin alınabiliyor. 1990'lı yıllarda bir buzdolabı almak için belki bir yıl çalışmanız gerekiyordu. Bugün bir asgari ücretle rahatlıkla iyi bir buzdolabı alınabiliyor."

- "Muhalefet suni gündem oluşturmak istiyor"

Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen "tek tip kıyafet düzenlemesi"ni de değerlendiren Sorgun, şöyle devam etti:

"Bunun üzerinden kıyamet kopardılar. CHP Muğla Milletvekili, haddini aşarak, edepsizce, asrın ihanetine karşı dimdik, memleketinin, hükümetinin yanında duranlara ağıza alınmayacak kelimeler kullandı. Ne yazık ki bu arkadaşların bu tür zamanlarda şirazeleri kaçıyor. Nereden çıktı tek tip elbise? Hainin üzerindeki kıyafette Türkçe karşılığı 'kahraman' anlamına gelen 'hero' kelimesi yazıyor. Bütün milletimizin, 15 Temmuz'da şehit olan, gazi olan kardeşlerimizin gözünün içine baka baka kendini kahraman ilan ediyor. Bunun üzerine tek tip elbise düzenlemesi yapıldı. Muhalefet suni gündem oluşturmak istiyor. Milletin gündemi bu değil. Milletin gündemi, yerli otomobil, kendi silahını kendi üretmesi. Milletin gündemi taşeron yasası, milletin gündemi ekonomi. İhracatta çok şükür hedeflenen rakamların üzerine çıktık. Turizm, dünyadaki, bölgedeki olumsuz şartlara rağmen bazı ülkelerin aksine çağrı yapmalarına rağmen şu anda yıl sonu itibarıyla 33 milyonu buldu. Çok büyük bir ilerleme var. İnşallah 2018'de çok daha iyi olacak."

- "Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir"

Konuşmasına Konya'da sürdürülen projelere ilişkin bilgi vererek devam eden Sorgun, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sorgun, bir gazetecinin 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları hakkında sorusu üzerine "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konudaki düşüncelerini çok nezaketli ve kibar bir şekilde Sinop ve Kastamonu'da ifade etti. Yani dostların attığı gül, incitebilir üzebilir." ifadelerini kullandı.