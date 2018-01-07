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DP'nin 72. kuruluş yıl dönümü

- DP Genel Başkanı Uysal: - "Demokrat gelenek, kutlu bir davanın hizmetini, nereden gelirse gelsin zulmün hezimetini gaye edinmiştir"

DP'nin 72. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrat gelenek, kutlu bir davanın hizmetini, nereden gelirse gelsin zulmün hezimetini gaye edinmiştir." dedi.

Uysal, partisinin genel merkezinde düzenlenen 72. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, 72 sene önce, tam bir millet aşkı ile dağa taşa yayılan demokrat geleneğin, bugün bu emeğin aldığı hayır duaları sayesinde ve başta milletin kabinde ayakta olduğunu belirtti.

DP'nin kuruluşuna ve tarihçesine değinen Uysal, "Demokrat gelenek, kutlu bir davanın hizmetini, nereden gelirse gelsin zulmün hezimetini gaye edinmiştir." diye konuştu.

DP ile Türkiye'de birçok yeniliğin ve ilklerin tesis edildiğini aktaran Uysal, her ne şartta olursa olsun, demokrasi inancı ve göğsündeki imanı ile her türlü zorluğa sebat eden demokratların, milletin sevgisini ödül bilmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Uysal, "Bizler 72 yıldır, adalet dedik, demokrasi dedik, hürriyet dedik, demeye de devam edeceğiz. Adı ak olan bir partinin adalet adına, hürriyetler adına, demokrasi adına yaşattığı karanlığı ilkelerimiz ve büyük Türkiye idealimizle aydınlatacağız." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'leri (KHK) eleştiren Uysal, "Milletin mağduriyetine sebep bir travmayı, 15 Temmuz hain darbe girişimini bahane ederek ülkeyi hukuk devleti olmaktan çıkaran iktidar, maalesef aldığı her karar sonrası, bizlere ilkel dönem tarih kitaplarını karıştırıp 'muadil' aratmaya başlamıştır. Bugüne kadar, derebeylik dönemlerinde, sultanlık dönemlerinde dahi görülmemiş bir tahakkümün, adalete tasallutun doruk noktası iktidar eliyle yaşatılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

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72. Kuruluş Yıl DönümüDemokrat PartiGültekin Uysal
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