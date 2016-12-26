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DSP Başkanlık Kurulu belirlendi

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin 27 Kasım'da gerçekleştirilen 10. Olağan Kurultayı kapsamında, parti tüzüğü gereği Başkanlık Kurulunu belirledi. DSP'den yapılan açıklamaya göre, Aksakal, partinin Genel Sekreterliğine...

DSP Başkanlık Kurulu belirlendi

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin 27 Kasım'da gerçekleştirilen 10. Olağan Kurultayı kapsamında, parti tüzüğü gereği Başkanlık Kurulunu belirledi.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, Aksakal, partinin Genel Sekreterliğine Abbas Deniz'i getirdi.

Aksakal'ın belirlediği genel başkan yardımcıları ve görevleri ise şöyle:

"Ercan Akarpınar (Örgüt kurulu), Hüseyi̇n Kul (Mali i̇şler), Hi̇kmet Sami̇ Türk (Dış politika ve siyasi i̇şler), Hasan Erçelebi̇ (Parlamento ve hükümetle i̇lişkiler), İhsan Feyzi̇beyoğlu (Ekonomi ve yabancı misyonlarla i̇lişkiler), Merter Yeter (Hukuk i̇şleri), Di̇lara Tambova (Kadın örgütlenmesi ve politikaları), Onur İste (Gençlik örgütlenmesi ve politikaları), Nurhan Başoğlu (Tarım ve hayvancılık politikaları), İbrahi̇m Yumuşak (Sanayi, ticaret ve esnaf odaları i̇le i̇lişkiler), Uğur Gürel (Basın, yayın ve i̇letişim), Muammer Aydın (Seçim i̇şleri), Hasan Uğurtürk (İdari ve sosyal i̇şler), Murat Özbi̇lge (Yerel yönetimler, meslek odaları ve STK'larla i̇lişkiler), Müzeyyen Okur (Parti kurulları koordinasyonu ve halkla i̇lişkiler)."

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Başkanlık KuruluDspDSP Genel Başkanı Önder Aksakal
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