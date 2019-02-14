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DSP'den flaş duyuru! Handan Toprak kararını verdi

CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, CHP'den istifa etti.

DSP'den flaş duyuru! Handan Toprak kararını verdi
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DSP'den yapılan açıklamada Handan Toprak'ın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile 15 Şubat 2018 Cuma günü saat 11:00'de görüşeceği açıklandı.

DSP'den yapılan açıklamada; DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal, Avcılar Bağımsız Belediye Başkanı Sayın Handan Toprak Benli' yi 15 Şubat 2019 Cuma günü saat: 11.00 de DSP Genel Merkezinde kabul edeceğini söyledi.

Chp Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak’la şimdi konuştum. CHP’den istifa ettiğini DSP’ye geçeceğini söyledi. Avcıları AKP’ye bırakamayız dedi."

Gazete Ekonomi'nin DSP’ye geçeceği iddialarını yalanlamıştı

​Handan Toprak Benli, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, CHP'den istifa edip DSP'ye geçeceği iddiaları üzerine, “İddiaların hepsi asılsızdır. Böyle bir düşüncem de, kararım da yoktur. Böyle bir oluşumun içerisinde yer almadım” diye konuşmuştu.

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DSP Genel Başkanı Sayın Önder AKSAKALHandan Toprak Benli
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