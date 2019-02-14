DSP'den flaş duyuru! Handan Toprak kararını verdi

DSP'den yapılan açıklamada Handan Toprak'ın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile 15 Şubat 2018 Cuma günü saat 11:00'de görüşeceği açıklandı.



DSP'den yapılan açıklamada; DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal, Avcılar Bağımsız Belediye Başkanı Sayın Handan Toprak Benli' yi 15 Şubat 2019 Cuma günü saat: 11.00 de DSP Genel Merkezinde kabul edeceğini söyledi.



Chp Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak’la şimdi konuştum. CHP’den istifa ettiğini DSP’ye geçeceğini söyledi. Avcıları AKP’ye bırakamayız dedi."



Gazete Ekonomi'nin DSP’ye geçeceği iddialarını yalanlamıştı



​Handan Toprak Benli, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, CHP'den istifa edip DSP'ye geçeceği iddiaları üzerine, “İddiaların hepsi asılsızdır. Böyle bir düşüncem de, kararım da yoktur. Böyle bir oluşumun içerisinde yer almadım” diye konuşmuştu.