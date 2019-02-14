DSP'den yapılan açıklamada Handan Toprak'ın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile 15 Şubat 2018 Cuma günü saat 11:00'de görüşeceği açıklandı.
DSP'den yapılan açıklamada; DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal, Avcılar Bağımsız Belediye Başkanı Sayın Handan Toprak Benli' yi 15 Şubat 2019 Cuma günü saat: 11.00 de DSP Genel Merkezinde kabul edeceğini söyledi.
Chp Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak’la şimdi konuştum. CHP’den istifa ettiğini DSP’ye geçeceğini söyledi. Avcıları AKP’ye bırakamayız dedi."
Gazete Ekonomi'nin DSP’ye geçeceği iddialarını yalanlamıştı
Handan Toprak Benli, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, CHP'den istifa edip DSP'ye geçeceği iddiaları üzerine, “İddiaların hepsi asılsızdır. Böyle bir düşüncem de, kararım da yoktur. Böyle bir oluşumun içerisinde yer almadım” diye konuşmuştu.
DSP'den flaş duyuru! Handan Toprak kararını verdi
CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, CHP'den istifa etti.
14 Şubat 2019 Perşembe 18:23
DSP'den yapılan açıklamada Handan Toprak'ın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile 15 Şubat 2018 Cuma günü saat 11:00'de görüşeceği açıklandı.