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DSP Genel Başkan Yardımcısı Özbilge:

- "Kıdem tazminatı kazanılmış bir haktır ve bu haktan geriye dönüş asla kabul edilemez"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Özbilge:

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge, kıdem tazminatının kazanılmış bir hak olduğunu ve bu haktan geriye dönüşün asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Özbilge, yazılı açıklamasında, kıdem tazminatı tartışmalarına değindi.

Gündemi bu kadar meşgul eden bir konu hakkında muhatapların dahi görüşlerinin alınmadığını ileri süren Özbilge, "Kıdem tazminatı kazanılmış bir haktır ve bu haktan geriye dönüş asla kabul edilemez. Bakanlık ne yapmak istiyor bilen yok." ifadesini kullandı.

Özbilge, yetkililerin tutumunun kaygıları artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde emekçilerimizin çözüm bekleyen bir çok sorunları varken fona devir ile amaçlanan nedir? Yoksa yeni kredi alanı mı yaratılmak istenmektedir? Endişemiz odur ki işçi çıkarımlarının ve keyfi davranışların önünün açılacağıdır. Unutmayalım ki kıdem tazminatı güvencenin ayağıdır. Bu ayağı zedelerseniz altından kalkamazsınız. Öncelikle işçi sağlığı, işçi güvenliği, taşeronluk gibi temel sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. Sendikal yaşamın önündeki engeller mutlaka kaldırılmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
DspDSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge
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