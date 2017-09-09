DSP Genel Başkanı Aksakal: DSP örgütleri küllerinden doğuyor

GİRESUN (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Size samimi olarak ifade edebilirim ki bugün DSP örgütleri yeniden küllerinden doğuyor ve yeniden kendi iç dinamikleriyle ayağa kalkıyor." dedi.

Aksakal, Giresun Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen DSP Giresun Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeniden örgüt olabilmenin sancılarını yaşadıklarını belirtti.

Kendileri için bunun önemli bir süreç olduğunu anlatan Aksakal, "Size samimi olarak ifade edebilirim ki bugün DSP örgütleri yeniden küllerinden doğuyor ve yeniden kendi iç dinamikleriyle ayağa kalkıyor. Bugün burada bulanan arkadaşlarımız bunun en önemli göstergesi, Giresun İl Başkanımızın ve onun çalışma arkadaşlarının öncülüğünde buruda hazırlanan toplantı salonunda bu içeriğe gerçekten teşekkür ediyorum. Bu bir yeniden DSP kuruluş hareketidir." diye konuştu.

Aksakal, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve arkadaşlarının partiyi kurduğunda bodrum katında iki kişiyle başladığını anımsatarak, "Bizi 15 yıl önce yeniden sıfıra indirmişlerdi, 2007’de yaşadığımız olumsuzlukların hepiniz canlı tanığısınız. Bize dayatılan seçimlere katılmama baskısı sonucunda geldiğimiz nokta belki sıfırın altına da indirdi bizi." değerlendirmesini yaptı.

Çalışmalarının çok kolay olmadığını belirten Aksakal, hala da zorluklar içerisinde varlıklarını yeniden tesis etmeye, kurumsal kimliklerini daha da güçlendirmeyi sürdürmeye devam ettiklerini bildirdi.

Atatürk ilkelerine, cumhuriyete olan bağlılıkla bu yurdu emanet edenlerin izinden her zaman saygıyla mücadelelerini sürdüreceklerini kaydeden Aksakal, ne kadar zor koşullar önlerine sıralansa da ne kadar içlerine nifak sokulmaya çalışılsa da ne kadar virüs sızdırılsa da bunların hepsinin hakkından geleceklerini vurguladı.

Aksakal, Bülent Ecevit'in emaneti olan Demokratik Sol Parti'yi yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: Gültekin Yetgin