DSP Genel Başkanı Aksakal'dan yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yeni yılda bu kötü gidişin önüne geçileceğine olan inancımızın güçlü tutulması dileğiyle, yaşanası bir Türkiye'de huzur içinde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında, 2018'in yakın çevrede yaşanan terör çatışmaları ile uzak çevredeki kavgalar eşliğinde geldiğini belirterek, etkin siyasi yapılar eliyle, sevgi, barış, kardeşlik ve yurttaşlık ikliminin tümüyle yok olmaya doğru gittiğini savundu.

Önder Aksakal mesajında, "Yeni yılda bu kötü gidişin önüne geçileceğine olan inancımızın güçlü tutulması dileğiyle, yaşanası bir Türkiye'de huzur içinde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.